İslam düşmanı medyadan mı cesaret buldu? Hadi Özışık, Prof. Boynukalın'ı hedef aldığı videosunu isim değiştirerek yeniden yükledi!

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Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Botynukalın'ı çirkin ifadelerle hedef alan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, gelen tepkilerden sonra ilgili videoyu Youtube hesabından kaldırmıştı. Hadi Özışık'ın çok çirkin ifadeler kullandığı videosunu farklı bir başlıkla bu kez Youtube sayfasına sabitleyerek tekrar yüklediği ortaya çıktı.

Prof. Boynukalın'ı linç kampanyası!

Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, twitter hesabından, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." çağrısını yapmış, bu paylaşımı sebebi ile de Cumhuriyet Gazetesi ile yoldaşları tarafından hedef alınmıştı.

'Boynun devrilsin senin'

Hadi Özışık da ağza alınmayacak hakaret ve beddularla İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi. Prof. Boynukalın'ı fitnecilikle suçlayan Özışık, "Sen sadece bir imamsın güzel kardeşim. Burada sana bir görev verdiler. Siyaset yap diye bu görevi sana vermediler. Senin görevin günde beş vakit Ayasofya'ya gelen insanlara namaz kıldırmak. Tek görevin bu." dedi ve ardından hakaretlerine başladı: "Sen kimsin ya? Kimden güç alıyorsun kardeşim? Gücünü söyle de ona göre hareket edelim. Kimden güç alıp racon kesiyorsun? Boynun devrilsin senin. Seni adam sanmışlar. Sana bir görev vermişler. Fatih'in emaneti Ayasofya'ya İmam yapmışlar. Otur oturduğun yerde ya. Boynukalınmış, boynun devrilsin senin."

Hadi Özışık duyarlı Müslümanlardan gelen tepkilerden sonra videoyu silerek geri adım atmıştı. Sözde bir özür dileyerek videoyu sildiğini belirten Özışık, videoyu farklı bir başlıkla yeniden servis etti. 'Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin altı kırmızı çizgisi' başlığını kullanan Özışık, bu videoyu Youtube kanalının açılış sayfasında da sabitledi.