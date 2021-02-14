  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İslam düşmanı medyadan mı cesaret buldu? Hadi Özışık, Prof. Boynukalın'ı hedef aldığı videosunu isim değiştirerek yeniden yükledi!
Gündem

İslam düşmanı medyadan mı cesaret buldu? Hadi Özışık, Prof. Boynukalın'ı hedef aldığı videosunu isim değiştirerek yeniden yükledi!

Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef alan ve gelen tepkilerden sonra videoyu silen Hadi Özışık'ın, söz konusu görüntüyü başlık değiştirerek yeniden yayınladığı ortağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 22:52:00 - 2021-02-14 23:31:42

 yeniakit.com.tr 

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Botynukalın'ı çirkin ifadelerle hedef alan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık, gelen tepkilerden sonra ilgili videoyu Youtube hesabından kaldırmıştı. Hadi Özışık'ın çok çirkin ifadeler kullandığı videosunu farklı bir başlıkla bu kez Youtube sayfasına sabitleyerek tekrar yüklediği ortaya çıktı.

Prof. Boynukalın'ı linç kampanyası!

Ayasofya Camisi Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, twitter hesabından, "1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." çağrısını yapmış, bu paylaşımı sebebi ile de Cumhuriyet Gazetesi ile yoldaşları tarafından hedef alınmıştı.

'Boynun devrilsin senin'

Hadi Özışık da ağza alınmayacak hakaret ve beddularla İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'ı hedef gösterdi. Prof. Boynukalın'ı fitnecilikle suçlayan Özışık, "Sen sadece bir imamsın güzel kardeşim. Burada sana bir görev verdiler. Siyaset yap diye bu görevi sana vermediler. Senin görevin günde beş vakit Ayasofya'ya gelen insanlara namaz kıldırmak. Tek görevin bu." dedi ve ardından hakaretlerine başladı: "Sen kimsin ya? Kimden güç alıyorsun kardeşim? Gücünü söyle de ona göre hareket edelim. Kimden güç alıp racon kesiyorsun? Boynun devrilsin senin. Seni adam sanmışlar. Sana bir görev vermişler. Fatih'in emaneti Ayasofya'ya İmam yapmışlar. Otur oturduğun yerde ya. Boynukalınmış, boynun devrilsin senin."

Hadi Özışık duyarlı Müslümanlardan gelen tepkilerden sonra videoyu silerek geri adım atmıştı. Sözde bir özür dileyerek videoyu sildiğini belirten Özışık, videoyu farklı bir başlıkla yeniden servis etti. 'Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce'nin altı kırmızı çizgisi' başlığını kullanan Özışık, bu videoyu Youtube kanalının açılış sayfasında da sabitledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Salla gitsin kim sorgulayacak ki" taktiği bu kez tutmadı! Yılmaz Özdil'e "ayva"yı yedirdik

Sözcü paçavrasında köşe karalayan "Bidon Kafa" Yılmaz Özdil yine yalan dolu bir yazıyla gündem oldu. Dünyada en fazla ayva üreten ülkenin Tü..
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaranın yerine dikkat! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler
Gündem

13 vatandaşımızın şehit edildiği mağaranın yerine dikkat! Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı sözler

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara’daki mağaranın bulunduğu yere dikkat çekti. Başbuğ, bölgede eğ..
‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’
Dünya

‘Ciddi bir sorun’ diyerek NATO ülkelerine çağrı yaptılar! ‘Donanmaları ve askeri yapıları çok gelişti’

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının ve askeri yapısının geliştiğini belirterek NATO ülkelerinin endişelenmesi gerektiğini belirtti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay