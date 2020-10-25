İslam düşmanı Macron'a öfke seli
Fransa'da Müslümanlara rahat vermeyen ve camileri kapatan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Kuveyt'te bir otel sahibi yere Macron'un fotoğrafını koyup çiğnettirdi.
İslamiyete savaş açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam ülkelerinde öfke çığ gibi artıyor.
Fransa'da camileri kapatan ve devlet binalarına Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yansıtılmasına izin veren Macron ve yönetimi ağır bir şekilde eleştiriliyor.
Kuveyt'te Macron'un resmi bir otelin giriş zeminine yapıştırılarak insanların üzerine basarak geçmesi sağlandı.