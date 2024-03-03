İslam coğrafyası hilafeti mumla arıyor! Ümmet 100 yıldır başsız

Bugün, hilafet makamının kaldırılarak ümmetin başsız bırakılmasının 100’üncü yılı. Hilafetin kalkmasıyla imamesi kopmuş tespih taneleri gibi savrulan İslam dünyasında kan, kaos ve gözyaşı eksik olmazken, CHP zihniyeti tam bir asır sonra bu kara günü bayram ilan etmek için Meclis’e başvurdu.

Acıların sebebi başsızlık

Bundan tam 100 yıl önce 3 Mart 1924’te İslâm dünyasının büyük fedakârlıklarla verdiği destek sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından haçlı sömürgecilerinin dayatmalarıyla Hilafet ilga edildi. Yavuz Sultan Selim Han önderliğinde Mercidabık ve Reydaniyye savaşıyla Memlükler’in tarih sahnesinden silinerek Türklere geçen ve 407 yıl boyunca İslam alemine önderlik etmemizi sağlayan Hilafet makamının kaldırılmasıyla İslâm dünyası sömürgeciler karşısında başsız kaldı. Bugün başta Siyonist soykırım ile karşı karşıya bulunan Filistin ile Suriye ve Irak olmak üzere işgal altındaki tüm İslâm coğrafyası, Hilafeti adeta mumla arıyor. Haçlı Batı’nın güdümünde olan Cumhuriyet Halk Partisi ise seküler tabanı ise hilafetin kaldırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu savunurken, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen’in, İslam’ın kökünü kurutmaya yönelik Devrim Yasaları’nın kabul edildiği 3 Mart’ın “Laiklik günü” olarak ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifi vermesi zihniyetlerinin değişmediğini gözler önüne serdi.

Yapmadıkları kötülük kalmadı

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “Geriye kayıp bir asırdan başka bir şey kalmadı. Hilafet’i kaldıranlar, Türkiye’de devrim kanunları ile Müslümanlara yapmadıkları zulüm ve kötülük bırakmadı. Hilafetsiz geçen bu yüz yılda İslam coğrafyasında nereye bakarsanız bakın orada işgal, zulüm ve talan görürsünüz. Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Libya, Cezayir, Keşmir, Afganistan, Doğu Türkistan ve nice beldeler işgal edildi ve sömürüldü. Gazze 5 aydır soykırıma maruz kalıyor ve 57 ülke bir Hilafet etmiyor. Hilafet olsaydı bunların hiçbirisi yaşanmazdı. 100 yıldır Türkiye’ye heykel dikmekten başka bir şey verememiş CHP zihniyeti bugün hala laikliği savunuyor ve 3 Mart’ın dünya laiklik günü olması için meclise önerge veriyor. 3 Mart Müslümanlar için kara bir gündür başka bir şey değil.”

CHP özümüzü kaybettirdi

Tarihçi Yazar Hasret Yıldırım da şöyle konuştu: “Üstad Necip Fazıl’ın CHP’yi ‘Türk’e dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliâm müessesesi’ olarak târif etmekle ne kadar haklı olduğuna şâhid oluyoruz. Medeniyeti işgal kuvvetlerinin örf ve âdetlerine benzemekte bulan CHP’li Hasan Öztürkmen, 3 Mart’ın laiklik günü olarak ilan edilmesi için TBMM’ye kanun teklifinde bulunmuş. Ufukları rakı şişesinde balık olmaktan öteye gidemeyen çapsızlar, Hilafet gibi Şeriat gibi İslâm mefhumlarını diline dolamasın. ‘Halife’ ‘Hz. Muhammed’in in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli’ kimseye denir. Sen sıfatta laik lügatte dinsiz bir zihniyeti temsil ediyorsan git gününü başka ülkede ilân et! Burası Müslüman Türkiye.”