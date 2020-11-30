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Dünya İslam alimlerinden Arabistan’a kınama
Dünya

İslam alimlerinden Arabistan’a kınama

Uluslararası İslam Alimleri Birliği (İÜMS), Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi’nin Müslüman Kardeşler’i terrorist bir grup olarak ilan etmesini sert bir şekilde eleştirerek kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:33:00 -
İslam alimlerinden Arabistan’a kınama

Münübe Yılmaz

Uluslararası İslam Alimleri Birliği (IUMS), Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi’nin Müslüman Kardeşler’i terrorist bir grup olarak ilan etmesini sert bir şekilde eleştirerek kınadı. Ahmad Al-Raysuni başkanlığındaki Uluslararası Alimler Birliği haftasonu yaptığı açıklamada “Müslüman Kardeşler, tarihi boyunca İslam’a hizmet etmiş bir gruptur. İhvan’ı terör organizasyonu olarak ilan etmek büyük bir haksızlık” ifadelerine yer verdi. Müslüman Kardeşler’in her ülkede binlerce destekçi ve üyesi olduğunu belirten birlik, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler konseyi tarafından yapılan bu suçlamanın tüm Müslümanları kızdırdırırken, İslam düşmanlarının ise hoşuna gittiğini dile getirdi. Kasım ayı içersisinde Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyi, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur" ifadesini kullanarak İhvan’ı terör grubu olarak ilan etmişti.

 

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