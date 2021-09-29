  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Islak zeminde kontrolden çıktı: Yaralılar var
Yerel

Islak zeminde kontrolden çıktı: Yaralılar var

Sultanbeyli'de ıslak zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilin içinde sıkışan bir yolcuyu itfaiye ekipleri ağacı keserek çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 06:59:00 -
Islak zeminde kontrolden çıktı: Yaralılar var

Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilin içinde sıkışan bir yolcuyu itfaiye ekipleri ağacı keserek çıkardı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Yakar’ın kullandığı 25 AAC 492 plakalı otomobil, ıslak zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İhsan Yanar ile yanında bulunan Semiha Yanar yaralandı.

Sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken yanında bulunan Semiha Yanar ağaçlık alana uçan otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek otomobilin içinden çıkardığı yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay