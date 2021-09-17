Hem şerbetli olan hem de kurabiye tadı veren ıslak kurabiyeyi evde bulunan malzemelerle kolayca yapabilirsiniz. Bu güzel ıslak kurabiyelerin yanında bir fincan kahve eşliğinde tatlı bir atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz.

Islak Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

120ml sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Şurubu için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su(oda sıcaklığında)

Servisi için:

1yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi(ya da pudra şekeri)

Derince bir karıştırma kabına oda ısısındaki tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı, pudra şekerini, kakaoyu, vanilin ve kabartma tozunu alın. Tüm malzemeleri özleşene kadar karıştırın. Ardından unu yavaş yavaş ekleyerek, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzda yuvarlayın ve parmağınızla ortasına hafifçe bastırdıktan sonra, yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Kurabiyeleriniz fırındayken şurup için gerekli olan şeker ve suyu bir kapta güzelce karıştırın. Kurabiyeler fırından çıkınca 2 dakika kadar bekletin ve ardından teker teker hazırladığınız şuruba atın, arkalı önlü çevirin ve bir servis tabağına dizin. Tüm kurabiyeleri bu şekilde şuruba batırdıktan sonra kalan şurubu da üstlerine gezdirin ve tüm şerbeti çekene dek bekletin. Kurabiyeler şerbeti çektikten sonra üstlerini Hindistan cevizi ile süsleyin ve servis edin. Afiyet olsun.