Islak hamburger tarifi, nasıl yapılır? Ev yapımı ıslak hamburger tarifi

Islak hamburgeri bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Malzemeler

Hamburger Ekmeği

Köftesi İçin;

500 g kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı galeta unu

Sosu için;

5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tutam dağ kekiği

2 su bardağı domates sosu

2 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker (isteğe bağlı)

Köfteleri kızartmak için;

Sıvı yağ

Yapılışı

İlk olarak hamburgerimizin köftesini hazırlayalım. Bunun için uygun bir kap içerisine kıymamızı, soğanımızı, tuzumuzu, kimyonumuzu, karabiberimizi, sarımsağımızı ve galeta unumuzu alarak güzel bir şekilde yoğuralım. Daha sonra üzerini streçleyelim ve dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım.Bu sırada bizde sos tenceresine sırayla sos malzemelerimizi ekleyerek karıştıralım ve pişirelim. Bunun için öncelikle tenceremize zeytinyağını alarak kızdıralım. Yağımız kızdıktan sonra sarımsağımızı ekleyelim ve kavuralım. Domates salçasını da ilave ederek eriyene kadar karıştıralım. Ardından dağ kekiğini ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Domates sosunu, ketçabı, karabiberi ve tuzu da ilave edip karıştıralım. Sosumuz hazır. Diğer taraftan köfteleri şekillendirmeye geçelim. Köfte harcımızdan mandalina büyüklüğünde bir parça kopartalım ve elimizde yuvarlayıp, avuç içimizle bastırarak köfte şeklini verelim. Köfte harcımız bitene kadar bu işleme devam edelim.Köftelerimizi pişirmek için uygun bir tavanın içerisine sıvı yağı alalım Yağ kızınca köftelerimizi tavaya alalım. arkalı-önlü güzel bir şekilde kızartalım. Köftelerimiz pişince pişirme kağıdımızdan 2 tane çıkartalım ve elimizle buruşturarak su dolu bir kap içerisine alalım, güzelce ıslatalım. Islanan pişirme kağıtlarımızı açarak hamburgerlerimizi pişireceğimiz kabın tabanına yerleştirelim. Hamburger ekmeklerimizin alt kısmını hazırladığımız sosa güzel bir şekilde bulayarak tencereye yerleştirelim. Ekmeklerimizin üzerine köftelerimizi yerleştirelim, ekmeğimizin üst kısmını da sosa bulayarak köftenin üzerine kapatalım. Kalan sosu ekmeklerimizin üzerine gezdirelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve 10 dakika kadar hamburgerlerimizi pişirelim. Süre sonunda Islak Hamburgerlerimiz servise hazır. Afiyet olsun.