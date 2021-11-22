Islak hamburger tarifi | Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?
Islak hamburger gerekli malzemeler | Evde ıslak hamburger hazırlamak isteyenler hangi malzemelere ihtiyaçları olduğunu araştırıyor. Tam ölçülü ıslak hamburger tarifi | Kolay ıslak hamburger tarifi
Evinizde leziz ıslak hamburgerler hazırlayabilirsiniz. Peki, ıslak hamburger için hangi malzemeler geriyor?
Islak hamburger tarifi
Malzemeler:
1 adet yumurta
200 gram kıyma
1 adet soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı tuz
Karabiber
Kimyon
Sosu için:
4 adet domates
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Servis için:
Hamburger ekmeği
Evde ıslak hamburger nasıl yapılır?
Evinizde ıslak hamburger hazırlamak umduğundan çok daha kolay…
Islak hamburgeri hazırlamak için önce işe sosla başlamalısınız.
Domatesleri rendeleyin.
Sarımsakları dilimleyin.
Bir tavaya zeytinyağını alın ve sarımsakları kavurun. Ardından domates rendesini ekleyin.
Salça ve baharatları ilave edip sosun suyunu çekmesini bekleyin.
Ocağın altını kapatın.
Bir yoğurma kabının içerisine köfte malzemelerini alın ve 15-20 dakika yoğurun.
Köftelere şekil ve 10-15 dakika buzdolabında dinlendirin.
Ekmekleri fırında ısıtın.
Isıttığınız ekmekleri sosa batırın.
Bu arada köfteleri yağsız tavada kızartın.
Bir tencerenin içerisine yağlı kağıt serin.
Islattığınız ekmek ve köfteleri hamburger şekline getirin.
Hamburgerleri tencereye dizin ve kapağını kapatın.
Kısık ateşte 5-6 dakika hamburgerleri ısıtın.
Islak hamburgerinizi haşlanmış sebzelerle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.