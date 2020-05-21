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Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

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Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Islak hamburger tarifini sizler için derledik. Bu kıvamında ölçülerle enfes bir tarif meydana getireceksiniz. "Islak hamburger nasıl yapılır?","Islak hamburger sosu nasıl hazırlanır?","Islak hamburger malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?","Islak hamburger nasıl pişirilir?" sorularının cevapları için, okumaya devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:54:00 -
Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Islak hamburger, son yıllarda popülerliğini koruyan bir fast food haline geldi. Normal hamburgere göre daha kolay tüketilmesi, Türk damak tadına daha yakın olması onu vazgeçilmez hale getiriyor. İşte tam kıvamında ıslak hamburger tarifi...

Islak hamburger malzemeleri

  • 350 gr kıyma
  • 1 yumurta
  • 1 adet soğan
  • 1 sarımsak
  • tuz, karabiber, kekik, kimyon, pulbiber
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • hamburger ekmeği

Sosu için;

  • 4 domates
  • 1 sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 2 tatlı kaşığı ketçap
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • tuz,karabiber

Yapılışı

Derin bir kap içerisine kıyma ve yumurtayı alın. Üzerine soğanı rendeleyin. Baharat ve galeta ununu yeteri kadar ekleyerek yoğurun.

Hamburger ekmeğinizden bir miktar büyük olacak şekilde bezeler yapın.

Tavada bu köfteleri pişirin.

Sosu için; bir tavanın içerisine domates, sarımsak, baharatları ve salçayı koyun. Bir süre sonra ketçap ekleyerek sosu karıştırın.

Hamburger ekmekelrini ortadan ikiye ayırarak sosa batırın. Aralarına köfteleri yerleştirin. (İçerisini dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz.)

Köfteli tavanın içine bir fırın kağıdını iyice ıslatarak koyun, hamburgerleri ıslak fırın kağıdının üzerine yerleştirin, tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte ekmek iyice yumuşayıp, ıslanana kadar bekletin. Ardından servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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