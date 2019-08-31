0553 313 94 23

İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:36
İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Mahallesi, Fatih Caddesi’nde yabancı uyruklu T. A.’nın kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosiklet ile R.K.’nın kullandığı 27 ACP 012 plakalı otomobil kavşakta dönmek istediği esnada çarpıştı. Otomobil sürücüsü R.K., Gaziantep merkezde ikamet ettiği İslahiye’ye astsubaylık okulunda beraber okuduğu arkadaşının düğününe geldiği öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü T.A. yaralandı. Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)
    1. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    2. Balıkçılar Vira Bismillah dedi
    3. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur..
    4. Futbol: Süper Lig
    5. Balıkçılar ‘Vira bismillah’ dedi,..
    6. İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı
    7. Çeşme polisi dolandırıcı zanlılarını..
    8. Maçın ardından
    9. Kartal Belediyesi ‘Zafer Haftası’nı..
    10. Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Aykut Kocaman: “Çok istediğimiz bir..
    12. ASKON 7. Aylık Ekonomi Değerlendirme..
    13. Avrupa Şampiyonasında kadın..
    14. "İsrail'in caydırıcı güç olma vasfını..
    15. Şenol Güneş yakın takipte
    16. Yeni transfer Mohamed Elneny maçı..
    17. "ABD'nin yaptırımları kaldırması..
    18. Özbekistan'ın bağımsızlığının 28. yılı..
    19. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’li..
    20. Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!..
    21. Bülent Korkmaz: “Zor bir deplasmandan..
    22. Köylülerden traktörlü "taş ocağı"..
    23. Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Çaykur..
    24. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'yle ilk..
    25. Hong Kong'da polisin göstericilere..
    26. BB Erzurumspor - Boluspor maçının..
    27. Konya'da gol düellosunda kazanan..
    28. Çalhanoğlu'nun golü Milan'a galibiyeti..
    29. Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara..
    30. Medel’den Beşiktaş camiasına veda..
    Babacan ve Davutoğlu’nu öven FETÖ tutuklusu Türköne’den hükümete tehdit! “Kendinizi emniyete alın”
    Babacan ve Davutoğlu’nu öven FETÖ tutuklusu Türköne’den hükümete tehdit! “Kendinizi emniyete alın”
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!