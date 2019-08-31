İslahiye’de trafik kazası: 1 yaralı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi, Fatih Caddesi’nde yabancı uyruklu T. A.’nın kullandığı 27 MA 5471 plakalı motosiklet ile R.K.’nın kullandığı 27 ACP 012 plakalı otomobil kavşakta dönmek istediği esnada çarpıştı. Otomobil sürücüsü R.K., Gaziantep merkezde ikamet ettiği İslahiye’ye astsubaylık okulunda beraber okuduğu arkadaşının düğününe geldiği öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsü T.A. yaralandı. Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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