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Aktüel İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
Aktüel

İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:31:16 -
İslahiye Belediye Başkanı Vural, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirtti.

Vural, AA muhabirine, dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin doktorların kontrolünde evde devam ettiğini aktaran Vural, "Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin." ifadelerini kullandı.

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