  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Isla ve eşi karantinadan çıktı

Şili’den gelen eşini karantinada yalnız bırakmayan ve yanlarına giden Isla, 4 gündür kaldığı Güngören’deki KYK yurdundan bugün ayrıldı.

2020-04-24 17:04:15 -
Isla ve eşi karantinadan çıktı

Şili’den gelen eşini karantinada yalnız bırakmayan ve yanlarına giden Isla, 4 gündür kaldığı Güngören’deki KYK yurdundan bugün ayrıldı. Eşi ve çocuğuyla birlikte evine giden Şilili yıldız, karantina sürecine evde devam edecek.


Şili’den döndükten sonra Güngören’de bulunan KYK yurduna yerleştirilen Isla’nın eşi Gala Caldirola ve çocuğu, karantina sürecini tamamladı. Eşinin karantinaya alınmasının ardından kendisi de eşi ve çocuğunun yanına gönüllü olarak giden Fenerbahçeli futbolcu Isla, bugün ailesiyle birlikte yurttan ayrılarak evine gitti. Isla ve ailesi karantina sürecine evlerinde devam edecek. Yurttan çıkışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gala Caldirola, eve girdikten sonraki anlarını da takipçilerine aktardı. Isla ve ailesini küçük köpekleri karşılarken, Gala Caldirola soluğu evlerine ait havuzda aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı