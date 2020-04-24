Isla ve eşi karantinadan çıktı

Şili’den gelen eşini karantinada yalnız bırakmayan ve yanlarına giden Isla, 4 gündür kaldığı Güngören’deki KYK yurdundan bugün ayrıldı. Eşi ve çocuğuyla birlikte evine giden Şilili yıldız, karantina sürecine evde devam edecek.

Şili’den döndükten sonra Güngören’de bulunan KYK yurduna yerleştirilen Isla’nın eşi Gala Caldirola ve çocuğu, karantina sürecini tamamladı. Eşinin karantinaya alınmasının ardından kendisi de eşi ve çocuğunun yanına gönüllü olarak giden Fenerbahçeli futbolcu Isla, bugün ailesiyle birlikte yurttan ayrılarak evine gitti. Isla ve ailesi karantina sürecine evlerinde devam edecek. Yurttan çıkışlarını sosyal medya hesabından paylaşan Gala Caldirola, eve girdikten sonraki anlarını da takipçilerine aktardı. Isla ve ailesini küçük köpekleri karşılarken, Gala Caldirola soluğu evlerine ait havuzda aldı.