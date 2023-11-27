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Gündem İŞKUR'dan müjde: KPSS şartı olmadan hastane personeli alınacak! Kayıtlar başladı
Gündem

İŞKUR'dan müjde: KPSS şartı olmadan hastane personeli alınacak! Kayıtlar başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 15:31:00 -
İŞKUR'dan müjde: KPSS şartı olmadan hastane personeli alınacak! Kayıtlar başladı

İŞKUR tarafından yayınlanan bu ilan, hastanede çalışmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmaz bir fırsat niteliğinde.

İŞKUR tarafından yayınlanan bu ilan, hastanede çalışmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmaz bir fırsat niteliğinde.

Hastane personel alımları milyonlarca kişinin dikkatini çekti. İŞKUR tarafından, hasta kayıt görevlisi pozisyonuna yönelik kadro açıldı. 29 farklı ilan kapsamında gerçekleştirilecek olan bu personel alımı, sağlık sektöründeki istihdamı da oldukça genişletiyor. Bu pozisyonda çalışacak olan personeller, hastaların kayıt işlemlerini yapacak ve hastane içerisindeki düzenin sağlanmasına yardımcı olacaklar.

Başvuru Süreci ve Şartları

Genel Başvuru Şartları

  • T.C. Vatandaşı Olma Zorunluluğu: Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir.
  • Eğitim Seviyesi: İlköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabilir. Yurt dışı mezunları için denklik belgesi şartı aranmaktadır.
  • Yaş Sınırı: Adayların en az 18 yaşında olmaları gerekiyor.
  • Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Kamu haklarından mahrum bireylerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Sağlık Durumu: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığı bulunmamak.
  • Terör Örgütleriyle İlişkisizlik: Terör örgütleriyle herhangi bir bağlantıları olmamalıdır.
  • Vardiyalı Çalışma Uygunluğu: Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek olmak.

    Özel Başvuru Şartları

    • İletişim Becerisi: Kuvvetli iletişim becerisine sahip olmak.
    • Kriz Yönetimi: Olası kriz anlarını hızlıca yönetebilme yeteneği.
    • Takım Çalışması: Takım çalışmalarına uyum sağlayabilme.
    • Mesleki Bilinç: Mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlulukların farkında olmak.
    • Eğitim Durumu: Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi almış olmak.
    • İşleyiş Bilgisi: Hastaların giriş ve çıkış işlemlerine yönelik işleyişi bilmek.
    • Bilgisayar Becerileri: İlgili bilgisayar programlarını kullanabilmek.

İŞKUR Kaydı ve Başvuru

  • İŞKUR Kaydı: Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR kaydının olması gerekmektedir. Kayıt işlemleri İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden yapılabilmektedir.
  • Açık İş İlanları Üzerinden Başvuru: Kayıtlı adaylar, İŞKUR'un Açık İş İlanları bölümünden başvuru yapabilirler. Bu bölümde, adaylar tercih ettikleri şehir, eğitim düzeyi ve iş türüne göre ilanları inceleyebilirler.
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