İŞKUR'dan müjde: KPSS şartı olmadan hastane personeli alınacak! Kayıtlar başladı

İŞKUR tarafından yayınlanan bu ilan, hastanede çalışmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmaz bir fırsat niteliğinde.

Hastane personel alımları milyonlarca kişinin dikkatini çekti. İŞKUR tarafından, hasta kayıt görevlisi pozisyonuna yönelik kadro açıldı. 29 farklı ilan kapsamında gerçekleştirilecek olan bu personel alımı, sağlık sektöründeki istihdamı da oldukça genişletiyor. Bu pozisyonda çalışacak olan personeller, hastaların kayıt işlemlerini yapacak ve hastane içerisindeki düzenin sağlanmasına yardımcı olacaklar.