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İŞKUR’dan ilk 6 ayda yarım milyon kişiye iş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2018’in ilk 6 ayında yaklaşık yarım milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:01
İŞKUR’dan ilk 6 ayda yarım milyon kişiye iş

Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 355 bin 792’i erkek, 181 bin 322’si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı. Son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp işsizlikle mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor. Ülke genelinde yaptırdığı işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenledi. Kurum, geçen yıl 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi. Söz konusu dönemde eğitimlerden 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananların sayısı geçen yıl 2016’ya göre yüzde 21 artış gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:01
  1. İŞKUR

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