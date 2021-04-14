İŞKUR’dan çalışma hayatına yönelik akademik çalışmalara destek

Selçuk, program kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerince hazırlanacak istihdam ile çalışma hayatına yönelik akademik çalışmalara destek verileceğini dile getirdi. Bakanlık olarak akademik çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:“Gençlerimizin özellikle istihdam konusundaki fikirlerini önemsiyoruz. Bugün başvurular için son gün. Çalışma hayatı ve istihdam alanına akademik çalışmalarıyla katkıda bulunmak isteyen öğrencilerimizi bekliyoruz. Başvuru için herhangi bir bölüm sınırlaması yok. Öğrencilerimiz başvurularını akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden bugün saat 23.59’a kadar yapabilirler. Akademik çalışması başarılı bulunan lisans öğrencilerine 2 bin 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin lira, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek sağlayacağız. Çalışmalarını sunmak isteyen öğrencilerimiz akademi.iskur.gov. tr adresi üzerinden programa ve başvuru koşullarına ilişkin detaylı bilgi alabilirler.”