İŞKUR'dan 900 Büro Memuru alımı! Üstelik sınavsız ve KPSS şartsız! Başvuru nasıl yapılır ve şartları neler?

Türkiye iş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde farklı illerde istihdam etmek üzere 900 kişilik büro memuru alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim (lise) mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterleri taşımaları gerekiyor. Lise mezunu adayların yanında ön lisans ve lisans mezunlarının da başvuru yapabileceği ilanlar bulunmaktadır. Söz konusu istihdam özel sektör kurumlarına yapılacak olup, başvuru ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için açıklıyoruz. İşte detaylar…

Hangi alanlarda büro personeli alınacak?

* Büro İşçisi

* Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı

* Büro Memuru (Dış Ticaret)

* Büro Memuru (Genel)

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* Büro Memuru (Noter Katibi)

* Büro Mermuru (İdari işler)

* Büro Yönetimi Eleman

* Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı

İŞKUR başvuru şartları neler?

İŞKUR’dan başvuruları kabul edilen büro personeli ilanına başvuru yapacak adayların aşağdaki şartlan taşımalan gerekmektedir.

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

* Kurumların belirlediği özel şartlara sahip olmak,

* Sağlık probleminin olmaması,

* En az lise mezunu olmak, (önlisans ve lisans mezunları için ilanlar da yer almaktadır)

* Ekip çalşmasına yatkın, sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, analiz ve raporlama yapabilen, iletişim becerisi yüksek, araştırmacı ve yenilikleri takip eden, insan ilişkileri kuvvetli, sonuç odaklı,

* İlanların özel başvuru şartlarında yer alan yaş aralığında olmak,

* Office programlarına hakim olmak,

* Güler yüzlü olmak.

Nasıl başvuru yapılır?

İŞKUR tarafından yayımlanan büro memuru alamı ilanlarına başvuru yapmak için, İŞKUR’un üye profiline e-Devlet üzerinden online olarak kayıt girerek yaptırmanız gerekmektedir.

Büro memurunun görevleri neler?

Büro memuru, ofis ve büro gibi ortamların günlük işleyişlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan kişidir. Ofis içi iletişim ve yazışma işlerinin çoğu kısmını üstelenen bu kişiler, aynı zamanda firmanın dışa açılan yüzü olarak da görev yapabilirler. Büro memuru iş ilanı yayınlayan firmalar, işe alacakları kişilerden; günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle temas kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı oluşturmak gibi işleri yerine getirmelerini beklerler. Büro memuru iş ilanları veren firmaların kriterleri, çalışma alanlarına göre degişiklik gösterebilmektedir. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firma, işe alacağı büro personelinin dil bilmesini isteyebilirken; muhasebe ofisleri, kendileri için çalışacak kişilerden iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir. Büro memuru ilanları oluşturan firmalar, bütün adaylardan; aktif olarak bilgisayar kullanabilmelerini isterler. Ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olan kişilerin, büro memurluğu yapma konusunda gereken vasıfları taşıdıkları görülmektedir.

İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz.