İŞKUR TYP iş ilanları 2019 | Orman işletme müdürlükleri nüfus müdürlükleri alımları

Orman işletme müdürlükleri ile il nüfus müdürlüklerine İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde personel alımları yapılmakta. İŞKUR TYP alım başvuruları başlamış olup son başvuru tarihi ise 11 Mart. İŞKUR TYP iş başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu İŞKUR’un internet sitesi esube üzerinden yapılmakta.

Orman işletme müdürlükleri ve il nüfus müdürlüğüne İş kur üzerinden 1.000 kamu personeli alımı başvuruları başladı. Başvuracaklar en az ilkokul mezunu en çok lisans mezunu olması gerekmektedir. Yeni yayınlanan İŞKUR ilanları ile başvuru yapılabilinecek 1.000 kamu personeli alımı başvuruları başladı. Alımı Valilik, Kaymakamlık, Orman işletme müdürlükleri ve il nüfus müdürlüğü yapıyor. İŞKUR tarafından resmi kurumlara toplum yararına programlar (TYP) kapsamında personel alımları yapılıyor. Bütün alımlarda TYP personeller için başvurular başlamış olup 11 Mart 2019 tarihinde son bulacaktır. Seçme işlemleri liste yöntemi ve kura yöntemi ile ilana göre değişmektedir. İlanlara başvurmak isteyenler en yakın İŞKUR hizmet binalarından veya İŞKUR resmi internet adresinden başvurularını yapabilirler.

İŞKUR TYP iş başvuruları son dakika

İŞKUR TYP Mart Ayı Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Orman ve Su İşleri İl Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlükleri, POMEM Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Belediyeler bünyesinde çalıştırmak üzere 3.150 kamu personeli alımı duyurdu.

İŞKUR TYP Mart ayı içerisinde EGM, POMEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Belediyelere yerleştirilmek üzere 3.150 kamu personeli alımı yapılıyor. Başvuruları online veya İŞKUR şubelerine 8 Mart 2019 saat 23:59 kadar yapılabilir.

İŞKUR TYP alımları nerelerde yapılacak?

Adana, Isparta, Aydın, Kırşehir ve Mersin şehirleri yapacak. Başvuracaklar İŞKUR kaydı olması ve TYP aramada bulunduğu şehrin alımına başvuru yapabilirler. Ayrıca iş kurumu il ve ilçe şubelerinden yapılabilir. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olmanız gerekmektedir.

İŞKUR TYP alımlarına kimler iş başvurusunda bulunabilir?

TYP alımlarına ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunları başvurabiliyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını bitirmemiş, iş kurumuna kayıtlı işsiz ve herhangi bir kurumdan maaş almıyor olanlar başvuru sağlayabilir.