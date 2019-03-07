İŞKUR TYP alımı 2019 | İŞKUR iş ilanları son dakika başvur

İŞKUR TYP başvuru ne zaman 2019, İŞKUR TYP alımları son dakika başvurular nasıl yapılacak? İŞKUR personel alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşsiz olup da İŞKUR üzerinden iş başvurusunda bulunacaklara İŞKUR TYP iş başvuru ilanlarını takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan 140 kadar iş ilanı ile toplamda 4 binden fazla personel alımı gerçekleştirilecek. Alımı Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleşecek. Peki İŞKUR TYP başvuruları nasıl yapılır? İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlıyor? İşte İŞKUR iş ilanları başvuruları son dakika haberleri…

İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 4 binden fazla personel alımı yapıyor. Ülke genelinde farklı şehirlerde istihdam edilecek personeller çevre temizliği, park düzenlemeleri, ağaçlandırma gibi toplum yararına olan işlerde çalıştırılacaktır. İŞKUR iş ilanları bölümünden takip edilerek başvuru yapılabilir. İŞKUR TYP iş başvurular nasıl yapılacak? Bu program kapsamında çalışmak isteyenlerin İŞKUR'a kayıtlı olması ve işsiz olması gerekiyor. Ayrıca işçilerin 18 yaşından büyük olmaları da şarttır.

İŞKUR TYP başvuru şartları 2019

Emekli veya malul maaşı alan adayların başvuruları da kabul edilmeyecektir. Ancak lise öğrencileri başvuru yapabilecek. Hali hazırda işsiz olan ancak İŞKUR'a kayıtlı olmayanlar en yakın İŞKUR il müdürlüğüne giderek kayıt olabilir. Ayrıca internet sitesi üzerinden de kayıt işlemleri yapılabilmektedir. TYP kapsamında istihdam edilecek personellere asgari ücrete tekabül eden 2.020 lira ücret ödenecektir. Böylelikle uzun süredir işsiz olan kimselerin iş gücüne katılması sağlanacaktır. Daha önceden TYP programından faydalanan ancak yarıda bırakanlar başvuru yapamayacaktır. Dolayısıyla bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

İŞKUR TYP son başvuru tarih ne zaman?

İlanlar hali hazırda aktif durumdadır. Her bir ilan için son başvuru tarihi değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla adayların her bir ilanı dikkatle incelemeleri gereklidir. Böylelikle hak kaybı yaşanmadan başvuru yapılabilecek. Eğer kişiler kendileri başvuru yapamıyorsa İŞKUR'da bulunan meslek danışmanlarından da destek istenebilir. Böylelikle daha doğru bir başvuru yöntemi izlenmiş olacaktır.