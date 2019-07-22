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İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlıyor? İŞKUR SÇP yedek liste

İŞKUR SÇP merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla başvuruları alınan Sosyal Çalışma Programının kura sonuçları Temmuz ayının ilk günlerinde açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı'nda 20 bin üniversite öğrencisinin atamalarının gerçekleştirildi. Sonuçlara göre listede yer almayanlar ise SÇP yedek listenin ne zaman yayınlanacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İŞKUR SÇP ne zaman başlıyor? Sosyal Çalışma Programı yedek liste açıklandı mı?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:07
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman başlıyor? İŞKUR SÇP yedek liste

İŞKUR SÇP merak ediliyor. İŞKUR aracılığıyla başvuruları alınan Sosyal Çalışma Programının kura sonuçları Temmuz ayının ilk günlerinde açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı'nda 20 bin üniversite öğrencisinin atamalarının gerçekleştirildi. Sonuçlara göre listede yer almayanlar ise SÇP yedek listenin ne zaman yayınlanacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İŞKUR SÇP ne zaman başlıyor? Sosyal Çalışma Programı yedek liste açıklandı mı?

İŞKUR SÇP ne zaman başlıyor?

Toplumsal fayda sağlamak amacıyla kamu kurumlarıyla işbirliği halinde düzenlenen Sosyal Çalışma Programı'na katılmaya hak kazanan öğrenciler kura ile seçildi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı olacak.

Yedek liste ne zaman açıklanacak?

İŞKUR tarafından yedeklerle ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama;

"Programlar kapsamında yedekler de sıralanacaktır. Yedekler sistem üzerinden sıranın kaçıncı yedekte olduğunu takip edebilecekler ve sıra kendilerine geldiğinde 1 iş günü içerisinde programa katılmaları beklenecektir. Gelmemeleri halinde sıra bir sonraki yedeğe geçecektir."

Günlük sosyal çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin 7,5 saati çalışma yarım saati dinlenme süresidir. Haftalık çalışma süresi 3 gündür.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:07
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