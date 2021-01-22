İŞKUR personel alım ilanı yayınladı İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alımına nasıl başvurulur?
İŞKUR personel alım ilanı yayınladı. Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir dönemden geçen ülkemizde iş arayanlar İŞKUR iş ilanlarını yakından takip etmekte. Peki İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alımına nasıl başvurulur? Hangi meslek grubunda alımlar olacak? İşte İŞKUR iş ilanları ile ilgili haberimiz…
İŞKUR personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi adına faaliyetlerde bulunan devlet kuruluşudur. Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir dönemden geçen vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarını yakından takip etmekte. Peki İŞKUR personel alımına nerden başvurabilirim? İŞKUR personel alımına nasıl başvurabilirim? Hangi meslek grubunda alımlar olacak?
İŞKUR 38 bin 78 kişiye iş imkanı sunuyor…
* 2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı
* Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan %51,7'si kadınlardan oluştu
* İŞKUR 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti
* Bu kadroların 834 bini özel sektörde açıldı
* İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldı
* 87 bin kişi Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindi
* 2020'de 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yapıldı
İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuruluyor?
a.İŞKUR'un hizmetlerinden yararlanmak için kayıt olmak gerekiyor.
b.İŞKUR sitesinde kendi CV'nizi oluşturabilirsiniz.
c.İŞKUR'un sitesinde iş ilanlarını kendi meslek ve bölgenize göre seçebilirsiniz.
d.İŞKUR'da görevli İş ve Meslek danışmanları ile görüşüp işe yönlendirilirsiniz.
e.İşbaşı eğitimi ve meslek kurslarına katılabilirsiniz.
Bu programlara katılanlara harçlık da ödeniyor
Hangi meslek grubunda alımlar olacak?
Hangi mesleklerde alım yapılacağı da İŞKUR tarafından açıklandı. En az 100 personel alımı yapılacak meslekler şöyle:
Beden İşçisi (Genel)5949
Makineci (Dikiş)1199
Dokuma Konfeksiyon Makineci1116
Satış Danışmanı / Uzmanı794
Ön Muhasebeci750
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı746
Bisküvi İmalat İşçisi600
Temizlik Görevlisi574
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi562
CNC Torna Tezgahı Operatörü513
Konfeksiyon İşçisi496
Şoför-Yük Taşıma402
Elektrikçi (Genel)368
Forklift Operatörü360
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)314
Paketleme işçisi275
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)270
Lojistik Elemanı269
Büro Memuru (Genel)231
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı228
Muhasebeci219
Pazarlamacı217
Makine Mühendisi214
Ambar/Depo Görevlisi211
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)211
Depo Görevlisi (Gıda)210
Depo İşçisi (Elleçleme)209
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)209
Deri Konfeksiyon Makinecisi204
Mekanik Bakım Onarımcısı203
Kalite Kontrolcü201
Güvenlik Görevlisi196
Düz Dikiş Makineci187
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi181
Beden İşçisi (Temizlik)176
CNC Freze Tezgahı Operatörü173
Muhasebe Meslek Elemanı171
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)167
Sevkiyat Görevlisi157
Elektrik Teknisyeni156
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)151
Tır-Çekici Şoförü148
Aşçı145
Mermer İşçisi140
Elektrik-Elektronik Teknisyeni138
Elektrik Teknikeri137
Kurye137
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )136
Satış Temsilcisi / Plasiyer135
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı134
Depo Sevkiyat Sorumlusu133
Mobilya Montajcısı129
Reyon Görevlisi127
Kalite Kontrolcü-Tekstil126
Marangoz126
Tarak İşçisi-Trikotaj125
Garson (Servis Elemanı)124
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü123
Sekreter123
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı120
Kasiyer120
Metal Mamuller Montaj İşçisi119
Makine Montaj İşçisi117
Büro İşçisi115
Kamyon Şoförü115
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci115
Makine Teknikeri114
Bulaşıkçı (Stevard)113
Madenci (Genel)109
Seramik İmal İşçisi105
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi103
Makine Bakımcı103
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)103