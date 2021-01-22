İŞKUR personel alım ilanı yayınladı İŞKUR iş ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alımına nasıl başvurulur?

İŞKUR personel alım ilanı yayınladı. İŞKUR Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi adına faaliyetlerde bulunan devlet kuruluşudur. Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir dönemden geçen vatandaşlar İŞKUR iş ilanlarını yakından takip etmekte. Peki İŞKUR personel alımına nerden başvurabilirim? İŞKUR personel alımına nasıl başvurabilirim? Hangi meslek grubunda alımlar olacak?

İŞKUR 38 bin 78 kişiye iş imkanı sunuyor…

* 2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı

* Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan %51,7'si kadınlardan oluştu

* İŞKUR 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık etti

* Bu kadroların 834 bini özel sektörde açıldı

* İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldı

* 87 bin kişi Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindi

* 2020'de 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yapıldı

İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvuruluyor?

a.İŞKUR'un hizmetlerinden yararlanmak için kayıt olmak gerekiyor.

b.İŞKUR sitesinde kendi CV'nizi oluşturabilirsiniz.

c.İŞKUR'un sitesinde iş ilanlarını kendi meslek ve bölgenize göre seçebilirsiniz.

d.İŞKUR'da görevli İş ve Meslek danışmanları ile görüşüp işe yönlendirilirsiniz.

e.İşbaşı eğitimi ve meslek kurslarına katılabilirsiniz.

Bu programlara katılanlara harçlık da ödeniyor

Hangi meslek grubunda alımlar olacak?

Hangi mesleklerde alım yapılacağı da İŞKUR tarafından açıklandı. En az 100 personel alımı yapılacak meslekler şöyle:

Beden İşçisi (Genel)5949

Makineci (Dikiş)1199

Dokuma Konfeksiyon Makineci1116

Satış Danışmanı / Uzmanı794

Ön Muhasebeci750

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı746

Bisküvi İmalat İşçisi600

Temizlik Görevlisi574

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi562

CNC Torna Tezgahı Operatörü513

Konfeksiyon İşçisi496

Şoför-Yük Taşıma402

Elektrikçi (Genel)368

Forklift Operatörü360

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)314

Paketleme işçisi275

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)270

Lojistik Elemanı269

Büro Memuru (Genel)231

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı228

Muhasebeci219

Pazarlamacı217

Makine Mühendisi214

Ambar/Depo Görevlisi211

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)211

Depo Görevlisi (Gıda)210

Depo İşçisi (Elleçleme)209

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)209

Deri Konfeksiyon Makinecisi204

Mekanik Bakım Onarımcısı203

Kalite Kontrolcü201

Güvenlik Görevlisi196

Düz Dikiş Makineci187

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi181

Beden İşçisi (Temizlik)176

CNC Freze Tezgahı Operatörü173

Muhasebe Meslek Elemanı171

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)167

Sevkiyat Görevlisi157

Elektrik Teknisyeni156

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)151

Tır-Çekici Şoförü148

Aşçı145

Mermer İşçisi140

Elektrik-Elektronik Teknisyeni138

Elektrik Teknikeri137

Kurye137

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )136

Satış Temsilcisi / Plasiyer135

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı134

Depo Sevkiyat Sorumlusu133

Mobilya Montajcısı129

Reyon Görevlisi127

Kalite Kontrolcü-Tekstil126

Marangoz126

Tarak İşçisi-Trikotaj125

Garson (Servis Elemanı)124

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü123

Sekreter123

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı120

Kasiyer120

Metal Mamuller Montaj İşçisi119

Makine Montaj İşçisi117

Büro İşçisi115

Kamyon Şoförü115

Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci115

Makine Teknikeri114

Bulaşıkçı (Stevard)113

Madenci (Genel)109

Seramik İmal İşçisi105

Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi103

Makine Bakımcı103

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)103