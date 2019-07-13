İŞKUR üzerinden başta okul öncesi öğretmenliği olmak üzere 19 farklı branşta öğretmen alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan İŞKUR öğretmen alımı 2019 başvuru şartlarını merak eden öğretmen adayları 2019 öğretmen alımlarının hangi branşlarda yapıldığını araştırmakta. İŞKUR okul öncesi öğretmen alımı 2019, İŞKUR okul öncesi öğretmenliği başvuru şartları neler? İŞKUR öğretmen başvurusu ne zaman yapılacak?

İŞKUR öğretmen alımlarına ilişkin başvuru şartlarının detayları ile öğretmen başvurusu yapmak için İŞKUR’un ilgili ilanına başvuru yapmak gerekmektedir. İŞKUR öğretmen ilanları için esube.iskur.gov.trüzerinden başvuru yapılmakta.