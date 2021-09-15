  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ataman'dan Kuntz isyanı
İsmail Demir müjdeyi duyurdu: Hizmete açıyoruz
Merkez Bankası'ndan 'Dijital Türk Lirası' adımı
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Ekonomi İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası nedir? İŞKUR MYBT amacı nedir?
Ekonomi

İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası nedir? İŞKUR MYBT amacı nedir?

İŞKUR binlerce işsize iş kapısı olurken, İŞKUr iş başı eğitim programlarıyla da mesleki denetimi veye iş tecrübesi olmayan vatandaşlara mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırmaya devam ediyor. İŞKUR’un bir diğer önemli hizmeti ise Mesleki Yönelim Test Bataryasıdır. Peki İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB) nedir?

Yeniakit Publisher
2021-09-15 14:10:00 - 2021-09-15 14:13:28
İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası nedir? İŞKUR MYBT amacı nedir?

Gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırıyor ve nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerimizin işbaşı eğitim programlarımızla işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleme ve bizzat yetiştirme imkânı sunuyor. İŞKUR MYTB hizmeti de sunmakta. Peki MYBT amanı nedir? MYBT kişilerin, genel yetenek, mesleki kişilik özellikleri ve mesleki eğilimleri konusunda bilgi vererek uygun meslek seçiminde yardımcı olmayı amalamaktadır.

İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB) nedir?

MYTB’yi kimler uygulayabilir? İŞKUR’a kayıtlı meslek ve üniversite bölümü seçmek isteyen öğrenciler, meslek seçmek ya da değiştirmek isteyen iş arayanlar. Kendine uygun olabilecek meslekler hakkında bilgi almak isteyen herkes MYTB’yi uygulayabilir.

İŞKUR işbaşı eğitim programından hangi işverenler faydalanabilir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarından faydalanmak için en az 2 sigortalı çalışanı ve özel sektör iş yeri statüsünde olan işverenler İŞKUR işbaşı eğitim programından faydalanabilir. İşverenin program katılımcı sayısının en az yüzde 50’si oranında istihdam taahhüdü vermesi ve program sonunda katlımcıların programın süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar istihdam etmesi gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay