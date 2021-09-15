İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası nedir? İŞKUR MYBT amacı nedir?

Gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırıyor ve nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlerimizin işbaşı eğitim programlarımızla işe alacakları kişileri iş yerinde belli bir süre gözlemleme ve bizzat yetiştirme imkânı sunuyor. İŞKUR MYTB hizmeti de sunmakta. Peki MYBT amanı nedir? MYBT kişilerin, genel yetenek, mesleki kişilik özellikleri ve mesleki eğilimleri konusunda bilgi vererek uygun meslek seçiminde yardımcı olmayı amalamaktadır.

İŞKUR Mesleki Yönelim Test Bataryası (MYTB) nedir?

MYTB’yi kimler uygulayabilir? İŞKUR’a kayıtlı meslek ve üniversite bölümü seçmek isteyen öğrenciler, meslek seçmek ya da değiştirmek isteyen iş arayanlar. Kendine uygun olabilecek meslekler hakkında bilgi almak isteyen herkes MYTB’yi uygulayabilir.

İŞKUR işbaşı eğitim programından hangi işverenler faydalanabilir?

İŞKUR işbaşı eğitim programlarından faydalanmak için en az 2 sigortalı çalışanı ve özel sektör iş yeri statüsünde olan işverenler İŞKUR işbaşı eğitim programından faydalanabilir. İşverenin program katılımcı sayısının en az yüzde 50’si oranında istihdam taahhüdü vermesi ve program sonunda katlımcıların programın süresi 60 günden az olanlar için en az 60 gün, diğer programlarda ise program süresi kadar istihdam etmesi gerekir.