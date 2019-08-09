İŞKUR Kuşadası hizmet merkezi, KUTO binasında açılacak

Kuşadası Ticaret Odası, üyeleri ve Kuşadası halkının yararına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Oda hizmet binasında; SGK, VFS Global Vize Ofisi, KODER, ATRO, Deniz Ticaret Odası, Mimarlar Odası’ndan sonra, Kuşadası Ticaret Odası Yönetiminin girişimleriyle İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi’de açılıyor.

Tadilatı biten ve son hazırlıkların devam ettiği Merkez, çok yakında Kuşadası halkına hizmet vermeye başlayacak. İç düzenlemesinde de sona gelinen İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi, haftanın bir günü Kuşadası Ticaret Odası’nda verdiği hizmeti artık kesintisiz olarak Kuşadası halkına vermeye devam edecek.

İŞKUR Hizmet Merkezinin Kuşadası’nda açılmasının işverenler ve iş arayanlar için çok büyük bir hizmet olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; daha önce yine Odamızda kendilerine tahsis edilen yerde haftada bir gün hizmet veren İŞKUR, artık kesintisiz olarak Kuşadası halkına hizmet verecek. Bu hem iş arayanlar, hem de İŞKUR teşviklerinden yararlanmak isteyen işverenler için büyük kolaylık sağlayacak” dedi.

İşverenlerin, İŞKUR’un teşviklerinin yanı sıra; istihdam, işbaşı eğitim programı ve daha farklı konulardaki İŞKUR hizmetlerinden de yararlanabileceğini sözlerine ekleyen Akdoğan; iş arayanların İŞKUR kayıtlarının yapılacağı, açık iş ilanlarına bakabilecekleri ve işsizlik maaşı başvurularını da yapabileceklerini söyledi. “Üyelerimiz, SGK ve İŞKUR işlemlerini aynı yerden yapabilecek, beklemeden ve Aydın’a gitmek zorunda kalmadan hizmet alabilecekler” diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan “ Odamızın girişimleriyle, hizmet binamızda açılacak olan İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi şimdiden hayırlı olsun” dedi ve üyelerinin ve tüm Kuşadası halkının bayramını kutladı.