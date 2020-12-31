Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı İşkur | İş arayan vatandaşlar sık sık internette yaşadıkları şehirler ve kariyerlerine uygun ilanlara göz atıyor. İŞKUR her gün onlarca yeni ilan paylaşıyor. İŞKUR kamu işçi alımı başvuruları var mı?

İŞKUR kamu işçi alımları | Kamu personel iş başvurusu

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı, İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli sözleşmeli 826 kişi alacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı ilanına vatandaşlar 3 Ocak 2021’e kadar başvuru yapabilecek.

Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruda bulunanlar sınava tabi tutulmayacak. İşe alınacak kişiler noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi ise 16 Ocak 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığı merkezindeki Atatürk Konferans salonunda yapılacak.

Koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimine adaylar alınmayacak. Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar söz konusu siteden duyurulacak. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün olacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi tazminatsız feshedilecek.

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