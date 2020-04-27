İŞKUR kamu iş ilanları kamu personel alımı memur iş başvurusu
İŞKUR kamu personel alımı yapmaya devam ediyor. Hem kamu hem özel sektörün personel ihtiyacını tedarik eden İŞKUR, 27 Nisan Pazartesi yeni kamu iş ilanları yayınladı. İŞKUR memur alımı iş ilanlarına bakıldığında uzman yardımcılığından, itfaiye memuruna belediye memur alımlarına çok sayıda kamu personel alımı yapılmakta. İşte İŞKUR kamu iş ilanları kamu personel memur alımı iş başvuru şartları.
İŞKUR kamu personel alımı iş ilanları binlerce vatandaş tarafından merak edilmekte. İŞKUR kamu memur alım ilanları yayınladı. İçişleri Bakanlığı İçişleri Uzman Yardımcılığı sınav ilanı iş ilanı. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosuna 03 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.
Aksaray Taşpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alımı iş ilanı. Taşpınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.