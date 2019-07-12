İşsizlik maaşı işsiz kalan vatandaşların iş bulamadıkları süre içinde hayatlarını idame etmeleri için İŞKUR tarafından verilmektedir. Peki, İŞKUR işsizlik maaşı sorgulama nasıl yapılır?

İşsizlik maaşı sorgulama

Kişinin İŞKUR'a işsizlik maaşı için yaptığı başvuru, başvurduğu ayın sonuna kadar sonuçlanır. Bu sonucu e-devlet'ten kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Sorgulama için izlemeniz gereken adımlar;

–https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-odemesi linkine tıklayın.

-E-devlet Kapısına ait olan bu linke tıkladığınızda öncesinde kimlik doğrulaması yapmadıysanız öncelikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

-Bunun için e-devlet şifresine ve TC kimlik numarasına ihtiyacınız vardır.

-E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

-Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

İşsizlik maaşı ne kadar?

2019 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı e-devlet'te yapılan açıklamaya göre;

“Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.”

Daha detaylı bilgiyi https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/ adresinden kontrol edebilirsiniz.