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İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları

İŞKUR’a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İŞKUR işbaşı eğitimi programına katılan kursiyerlere ayda 1.010TL harçlık veriliyor. İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşçiye aylık net 1015TL ile 2.031TL arasında ödeme yapılıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programı hangi meslekler var, İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları neler? İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları.

08 Ekim 2019 Salı 11:45
İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları

İŞKUR’a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İŞKUR işbaşı eğitimi programına katılan kursiyerlere ayda 1.010TL harçlık veriliyor. İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşçiye aylık net 1015TL ile 2.031TL arasında ödeme yapılıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programı hangi meslekler var, İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları neler? İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler.

İŞKUR işbaşı eğitim programından yararlanma şartları

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.

İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları

İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanlarına bakıldığında Esenyurt’ta büro memuru, Bağcılar’da büro memuru ve Arnavutköy’de ise depo sorumlusu personel alımı yapılmakta.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:45
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