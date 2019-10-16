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İŞKUR iş ilanları İŞKUR belediye başvurusu! İşte belediye iş ilanları

İŞKUR iş ilanları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmekte. İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir alım ilanı yayınladı. İlana göre Türkiye genelinde pek çok belediye temizlik işçisi, şoför, büro işçisi, güvenlik personeli, makine operatörü olmak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:35
İŞKUR iş ilanları İŞKUR belediye başvurusu! İşte belediye iş ilanları

İŞKUR iş ilanları binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmekte. İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden yeni bir alım ilanı yayınladı. İlana göre Türkiye genelinde pek çok belediye temizlik işçisi, şoför, büro işçisi, güvenlik personeli, makine operatörü olmak üzere çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman, İŞKUR'un internet sayfası üzerinden kendi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere en az lise mezunu büro personeli alımı yapacak. Domaniç Belediyesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere toplamda 8 işçi alımı yapılacağını duyurdu. Yine aynı şekide Kızıltepe Belediyesi İŞKUR aracılığı ile 8 işçi ve 2 büro personeli alımı yapılacağını duyurdu.  Sinop Erfelek Belediyesi, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere temizlik işçi alımı yapılacağını duyurdu. İşte İŞKUR belediye iş ilanları ile personel alımı yapan belediyeler:

İstanbul Sultangazi Belediyesi: 1 antranör

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi: 4 aşevi destek elemanı

Çanakkale Ayvacık Belediyesi: 1 iş makinesi operatörü, 10 beden işçisi ve 1 elektrikçi

Çanakkale Bayramiç Belediyesi: 1 büro işçisi

Çanakkale Ezine Belediyesi: 1 Güvenlik Personeli

Eskişehir Mühalgazi Belediyesi: 1 otomobil şoförü, 1 kamyon şoförü ve 1 Tır şoförü

Burdur Bucak Belediyesi: 1 basın ilişkileri

Sinop Erfelek Belediyesi: 1 temizlik işçisi

Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi: 1 otobüs şoförü

Kütahya Domanic Belediyesi: 8 genel beden işçisi

Aydın Buharkent Belediyesi: 2 şoför

Bakılesir Marmara Belediyesi: 1 İşçi

Gümüşhane Siran Belediyesi 3 genel beden işçisi

Karaman Belediyesi: 1 büro personeli

Nevşehir Kalaba Belediyesi: 1 büro işçisi

İŞKUR iş ilanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:35
  1. Karaman
  2. Sinop
  3. Nevşehir
  4. Kütahya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gümüşhane
  8. Eskişehir
  9. Çanakkale
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