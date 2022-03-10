İŞKUR iş ilanları! İŞKUR açık iş ilanları: İŞKUR ilanları başvuru ekranı!
İŞKUR tarafından personel alımına ilişkin ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı işsizlik rakamını açıkladı. İşsizlik ocak ayında yüzde 11,4 olarak gerçekleşti. TÜİk verilerine göre, işsizlik ocak ayında 3 milyon 859 bin kişi işsiz. İŞKUR işsiz olanları iş sahibi yapmak için bir hayli gayret etmekte. İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapılmakta. İŞKUR iş ilanları sayesinde iş arayan ile iş verenler buluşturuluyor. Peki, İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
İŞKUR iş ilanları, özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR kaydı nasıl yapılır, merak konusu oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli bir sistem üzerinde çalışıyor. Belediyeler başta olmak üzere resmi kurumlar personel açığını İŞKUR'a ilan vererek kapatıyor.
İŞKUR ilanları başvuru ekranı!
İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a üye olunması gerekiyor. İsterseniz İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ya da İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. İş arayanlar özgeçmişlerini (CV) kuruma kayıt ettirdikten sonra sistem üzerinden açık iş ilanlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
İŞKUR iş ilanları nereden görülür?
İŞKUR bürolarına gitme vakti olmayan ya da iş başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşların imdadına İŞKUR'un online şubesi yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların iş ilanlarının yer aldığı İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresine kayıt işlemini kısa sürede tamamlamak mümkün.
İŞKUR açık iş ilanları
Büro Memuru (Haberleşme)
Büro Memuru (Hukuk)
Büro Memuru (Ücret Hesaplama)
Büro Memuru (Maliyet Hesabı)
Büro Memuru (Maliye)
Depo Sorumlusu
Tartı Büro Elemanı/Kantarcı
Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)
Büro Memuru (Stok Kayıt)
Büro Memuru (Personel)
Kumanyacı
Memur (Okul)
Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)
Dava Takip Memuru
Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni
Ambarcı (Otomotiv)
İcra Memuru
Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi
Mübaşir
Noter Başkatibi
Müşteri Kabul Görevlisi (araç Muayene İstasyonu)
Noter Katibi
İcra Katibi
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