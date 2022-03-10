İŞKUR iş ilanları! İŞKUR açık iş ilanları: İŞKUR ilanları başvuru ekranı!

İŞKUR iş ilanları, özellikle internet kullanımının yaygınlaşmasıyla iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR kaydı nasıl yapılır, merak konusu oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) belirli bir sistem üzerinde çalışıyor. Belediyeler başta olmak üzere resmi kurumlar personel açığını İŞKUR'a ilan vererek kapatıyor.

İŞKUR ilanları başvuru ekranı!

İŞKUR üzerinden iş ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a üye olunması gerekiyor. İsterseniz İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ya da İŞKUR İl Müdürlükleri tarafından iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. İş arayanlar özgeçmişlerini (CV) kuruma kayıt ettirdikten sonra sistem üzerinden açık iş ilanlarına başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İŞKUR iş ilanları nereden görülür?

İŞKUR bürolarına gitme vakti olmayan ya da iş başvurularını internet üzerinden yapmak isteyen vatandaşların imdadına İŞKUR'un online şubesi yetişiyor. Türkiye genelindeki kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların iş ilanlarının yer aldığı İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresine kayıt işlemini kısa sürede tamamlamak mümkün.

İŞKUR açık iş ilanları

Büro Memuru (Haberleşme)

Büro Memuru (Hukuk)

Büro Memuru (Ücret Hesaplama)

Büro Memuru (Maliyet Hesabı)

Büro Memuru (Maliye)

Depo Sorumlusu

Tartı Büro Elemanı/Kantarcı

Büro Memuru (Sevk Ve Tesellüm)

Büro Memuru (Stok Kayıt)

Büro Memuru (Personel)

Kumanyacı

Memur (Okul)

Sayım Ve Stok Kontrol İşçisi (Tersane)

Dava Takip Memuru

Makine Sicil Ve Transfer Teknisyeni

Ambarcı (Otomotiv)

İcra Memuru

Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

Mübaşir

Noter Başkatibi

Müşteri Kabul Görevlisi (araç Muayene İstasyonu)

Noter Katibi

İcra Katibi

İŞKUR açık iş ilanları için tıklayın