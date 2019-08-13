İŞKUR iş ilanları güncel İŞKUR e şube yurt iş başvuruları

İŞKUR iş ilanları sayesinde binlerce kişi iş bulma imkanına sahip olmakta. Güncel iş ilanları sayesinde iş arayışı içinde olanlar İŞKUR internet sitesi İŞKUR e şube açık iş ilanlarına başvurmakta. Üniversite yurt başvurularının başlayacak olması nedeniyle İŞKUR e şube güncel iş ilanlarında bir hayli yurt yönetici başvurularına rastlamak mümkün. İŞKUR iş ilanları son dakika güncel ilanlara bakıldığında Ankara, İstanbul, Kastamonu, İzmir, Manisa, Mersin, Bolu ve Aydın illerinde memur alımı yapılacağı görülmekte.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan açık iş ilanlarına göre Türkiye’nin 8 şehrinde toplamda 15 yurt yönetimi memuru alımı yapılacak. Yurt memuru alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Başvurular başlamış olup her bir iş ilanının son başvuru tarihi farklı olmak üzere yurt memuru alımları 04.09.2019 tarihine kadar devam edecektir. Peki İŞKUR hangi illerde memur alımı yapacak? Yurt yönetimi memuru alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı…

İŞKUR başvuru şartları

1 – En az önlisans mezunu 1 Yurt memuru alımı- Aydın

Anka Kız Öğrenci Yurdu, Aydın’ın en prestijli ve en konforlu kız öğrenci yurdudur. Öğrenci memnuniyetine yüksek önem verdiğimiz işletmemizde, temel değerlerimize uygun, yurdun yönetim ve idare bölümünde görev alacak aşağıdaki niteliklere uygun İdari İşler Personeli arıyoruz.

İŞKUR yurt yöneticisi iş ilanı için aranan nitelikler

En az 4 Yıllık Üniversite mezunu,

Bilgisayar bilgisine sahip,

En az 3 yıl iş tecrübesi olan

Tercihen temel ön muhasebe bilgisine sahip,

Tercihen kurumlarda idarecilik tecrübesi olan

Sistemli ve düzenli çalışma prensiplerine sahip,

Koordinasyon ve organizasyon becerisi yüksek,

İnsan ilişkileri kuvvetli, İletişim becerileri güçlü, diksiyonu düzgün,

Ehliyeti olup, aktif araç kullanabilen

İŞKUR yurt yöneticisi alımı iş tanımı

Öğrenci kayıt işlerini yürütmek

Oda aidatlarını zamanında tahsil etmek

İşletmenin gelir-gider tablolarını, kasa defterini güncellemek

Tedarikçiler ile satın alma sürecini yürütmek, Ödemelerin zamanında yapılması için bilgilendirme yapmak

Yurt öğrencilerinin talep ,istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm üretmek

MEB ve Devletin diğer Resmi Kurumlarıyla olan iç yazışmaları yürütmek.

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