İŞKUR ile personel alımını hangi kurumlar yapacak?| 12 Nisan 2019 İŞKUR iş ilanları
İŞKUR yeni personel alım ilanları yayımlanarak 12 Nisan 2019 tarihli iş ilanları duyurulmuş oldu. İŞKUR üzerinden farklı kurum ve kuruluşlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere işçi alımı yapacak. Başvuru şartlarında ise en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. İşte İŞKUR iş alımları başvuru şartları ve diğer detaylar...12 Nisan 2019 Cuma 20:37
İŞKUR yeni personel alım ilanları yayımlanarak 12 Nisan 2019 tarihli iş ilanları duyurulmuş oldu. İŞKUR üzerinden farklı kurum ve kuruluşlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere işçi alımı yapacak. Başvuru şartlarında ise en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. İşte İŞKUR iş alımları başvuru şartları ve diğer detaylar...
12 Nisan İŞKUR iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR her gün personel ilanları yayınlıyor. Türkiye iş Kurumu yeni ilanlarını yayımladı..12 Nisan İŞKUR iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR her gün personel ilanları yayınlıyor. Türkiye iş Kurumu yeni ilanlarını yayımladı.
İŞKUR işçi ve memur alımları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı memur ve işçi alımları yapılacağı bildirildi. Ayrıca ilanlarda kadrolara göre talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer verildi. Başvuru yapacak adayların detayları incelemesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru şartlarına haiz olmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.
Alım yapacağını duyuran kurumlar
İŞKUR üzerinden farklı kurumların alım yapacağı duyuruldu. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Sulama Birliği 5 Su Kanalı İşçisi,Kırıkkale Üniversitesi Genel Sekreterlik 8 Beden İşçisi ( Genel ) ve 3 Engelli Beden İşçisi ( Genel ) alacak. Bir diğer kuruma göre ise, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 1 İnşaat Boyacısı / Boyacı ve Engelli olarak 1 Beden İşçisi ( Temizlik ) alımı yapacak.
İŞKUR işçi ve memur alımı başvuru şartları neler?
İŞKUR üzerinde yayımlanan işçi personel ilanlarına başvuru yapacak adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli adaylar için engelli olduğunu gösteriri rapora sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak ve en fazla Lisans mezunu 18 yaşını tamamlamış olmak, Askerlik ile herhangi bir bağlantısı bulunmamak gibi nitelikler aranacak.
Başvurular nasıl yapılıyor?
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İlgili ilanlar 11 Nisan 2019 tarihinde yayımlanmış olan adaylar başvurularını en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu bağlamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek iş ilanı numarası ile gerçekleştirebilirler. Sizlerle aşağıda ilan numaralarını paylaşıyoruz.
İŞKUR iş ilanı numaraları
Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Sulama Birliği : 00004926400
Kırıkkale Üniversitesi Genel Sekreterlik : 00004927482, 00004927569
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü : 00004927419, 00004927287
İŞKUR ile hangi kurumlara personel alımı olacak?
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019
İlan tarihi: 20 Mart 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019
İlan tarihi: 05 Şubat 2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 28 Aralık 2018
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 29 Mart 2019
DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ
Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019
İlan tarihi: 29 Mart 2019
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 29 Mart 2019
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019
İlan tarihi: 28 Mart 2019
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019
İlan tarihi: 28 Mart 2019
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019
İlan tarihi: 28 Mart 2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019
İlan tarihi: 27 Mart 2019
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019
İlan tarihi: 26 Mart 2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019
İlan tarihi: 20 Mart 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
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