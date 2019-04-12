İŞKUR ile personel alımını hangi kurumlar yapacak?| 12 Nisan 2019 İŞKUR iş ilanları

İŞKUR yeni personel alım ilanları yayımlanarak 12 Nisan 2019 tarihli iş ilanları duyurulmuş oldu. İŞKUR üzerinden farklı kurum ve kuruluşlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere işçi alımı yapacak. Başvuru şartlarında ise en az lise mezunu olma şartı bulunuyor. İşte İŞKUR iş alımları başvuru şartları ve diğer detaylar...

12 Nisan İŞKUR iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR her gün personel ilanları yayınlıyor. Türkiye iş Kurumu yeni ilanlarını yayımladı..12 Nisan İŞKUR iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR her gün personel ilanları yayınlıyor. Türkiye iş Kurumu yeni ilanlarını yayımladı.

İŞKUR işçi ve memur alımları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yeni ilanlar yayımlandı memur ve işçi alımları yapılacağı bildirildi. Ayrıca ilanlarda kadrolara göre talep edilen genel ve özel başvuru şartlarına yer verildi. Başvuru yapacak adayların detayları incelemesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru şartlarına haiz olmayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Alım yapacağını duyuran kurumlar

İŞKUR üzerinden farklı kurumların alım yapacağı duyuruldu. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Sulama Birliği 5 Su Kanalı İşçisi,Kırıkkale Üniversitesi Genel Sekreterlik 8 Beden İşçisi ( Genel ) ve 3 Engelli Beden İşçisi ( Genel ) alacak. Bir diğer kuruma göre ise, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 1 İnşaat Boyacısı / Boyacı ve Engelli olarak 1 Beden İşçisi ( Temizlik ) alımı yapacak.

İŞKUR işçi ve memur alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR üzerinde yayımlanan işçi personel ilanlarına başvuru yapacak adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli adaylar için engelli olduğunu gösteriri rapora sahip olmak, En az ilköğretim mezunu olmak ve en fazla Lisans mezunu 18 yaşını tamamlamış olmak, Askerlik ile herhangi bir bağlantısı bulunmamak gibi nitelikler aranacak.

Başvurular nasıl yapılıyor?

İŞKUR İŞ İLANLARINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili ilanlar 11 Nisan 2019 tarihinde yayımlanmış olan adaylar başvurularını en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Bu bağlamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine girerek iş ilanı numarası ile gerçekleştirebilirler. Sizlerle aşağıda ilan numaralarını paylaşıyoruz.

İŞKUR iş ilanı numaraları

Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Sulama Birliği : 00004926400

Kırıkkale Üniversitesi Genel Sekreterlik : 00004927482, 00004927569

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü : 00004927419, 00004927287

İŞKUR ile hangi kurumlara personel alımı olacak?

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Şubat 2019

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Aralık 2018

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 27 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 26 Mart 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019