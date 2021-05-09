Pandemi sürecinde pek çok işlem online kanallarla yapılmaya başlandı. İşsizlik, nakdi destek gibi ödemeler hem PTT üzerinden hem de kişisel ibanlar üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar evlerinden çıkmadan ödemelerini alabiliyor. Son olarak alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım hesabından "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi. Bu açıklanın ardından ilk kez nakdi destek alacak olanlar ise sisteme iban adreslerinin nasıl ekleyeceklerini araştırmaya başladı.

İŞKUR iban kaydetme | İŞKUR hesabıma nasıl iban eklerim?

Iban numaranızı kaydetmek için öncelikle İŞKUR e şube’ye giriş yapmanız gerekiyor. İş arayan ‘Giriş’ bölümüne tıklayın. İŞKUR şifreniz ya da E devlet aracılığıyla sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptığınızda açılan ekranın hemen üzerinden "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız" ifadesi bulunuyor. Bu ifadeye tıklayın. Karşınıza çıkan ekranın alt kısmında IBAN kısmına 26 karakterli IBAN numaranızı boşluksuz girmeniz gerekiyor. IBAN numaranızı girdikten sonra sayfanın üst kısmında bulunan “Kaydet” butonuna basmanız yeterdi.

Bu işlemi tamamladıktan sonra ödemeleriniz kişisel banka hesabınıza yönlendirilecektir.

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