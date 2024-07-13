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Aktüel İŞKUR duyurdu! Tespit edildi!: En fazla aranan meslekler gün yüzüne çıktı! On binlerce kişi! Liste yayımlandı
Aktüel

İŞKUR duyurdu! Tespit edildi!: En fazla aranan meslekler gün yüzüne çıktı! On binlerce kişi! Liste yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 09:10:00 - 2024-07-13 09:35:09
İŞKUR duyurdu! Tespit edildi!: En fazla aranan meslekler gün yüzüne çıktı! On binlerce kişi! Liste yayımlandı

En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. İşçi arayan sektör ve meslekler belli oldu. En fazla ilan verilen meslek garsonluk, açık iş ilanının en fazla olduğu meslek ise dikiş makinecisi oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur raporunu paylaştı. 2024 yılı açık iş istatistikleri araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek sektörler konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti, imalat ve kültür sanat, eğlence, dinlence ve spor alanlarında oldu.

Bakan Işıkhan da rapora ilişkin olarak, "İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz. En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı http://esube.iskur.gov.tr’ye bekliyoruz." paylaşımını yaptı.

İŞTE EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

MAKİNECİ (DİKİŞ)
KONFEKSİYON İŞÇİSİ
SERVİS ELEMANI (GARSON)
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI
DEPO İŞÇİSİ
GAZALTI KAYNAKÇISI
BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME, BOŞALTMA)
ÖN MUHASEBECİ
METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGAH İŞÇİSİ

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