İŞKUR duyurdu! Tespit edildi!: En fazla aranan meslekler gün yüzüne çıktı! On binlerce kişi! Liste yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur raporunu paylaştı. 2024 yılı açık iş istatistikleri araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek sektörler konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti, imalat ve kültür sanat, eğlence, dinlence ve spor alanlarında oldu.

Bakan Işıkhan da rapora ilişkin olarak, "İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz. En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı http://esube.iskur.gov.tr’ye bekliyoruz." paylaşımını yaptı.

İŞTE EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

MAKİNECİ (DİKİŞ)

KONFEKSİYON İŞÇİSİ

SERVİS ELEMANI (GARSON)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

SATIŞ DANIŞMANI / UZMAN YARDIMCISI

DEPO İŞÇİSİ

GAZALTI KAYNAKÇISI

BEDEN İŞÇİSİ (TAŞIMA, YÜKLEME, BOŞALTMA)

ÖN MUHASEBECİ

METAL İŞLERİ SERİ ÜRETİM TEZGAH İŞÇİSİ