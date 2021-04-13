İŞKUR Akademik Çalışma Programı başvurusu ne zaman sona eriyor? Akademik Çalışma Programı ücreti ne kadar?

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, Akademik Çalışma Programıyla ilgili yaptığı açıklamadan sonra, programın ne olduğu ve ne zaman sona erdiği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

İŞKUR Akademik Çalışma Programı başvurusu ne zaman sona eriyor ve nasıl başvuru yapılır?

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR Akademik Çalışma Programına başvurusu yapmak isteyen adayların, 14 Mart 2021 23. 59’a kadar başvuru yapabileceklerini bildirdi. Başvurular https://akademi.iskur.gov.tr/application.html sitesi üzerinden yapılacak.

Akademik Çalışma Programı ücreti ne kadar?

Akademik Çalışma Programı kapmasında lisans öğrencilerine 2.500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5.000 TL ve doktora öğrencilerine 7.500 TL tutarında destek sağlanacaktır.