İŞKUR açıkladı! Kamuya memur alınacak

İŞKUR'un yayınladığı ilana göre, alımları yapacak kurumlar Belediye, Üniversite, Polisevi, DSİ ve Sulama Birliği olarak görülmektedir. Toplam 21 kamu personeli veya memur alımı gerçekleştirilecektir.

Çanakkale Kepez Belediyesi İş Kurumu üzerinden 6 Ağustos 2018 tarihinde yayınlamış olduğu ilanla geçici işçi statüsünde 1 Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 15 Ağustos 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İş Kurumu üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır.

İş ilan numarası 00004587116 olarak verilmiştir. 1 Bahçe Bakım Elemanı (Park Bahçe ve Koruların Bakımı) alımı için adayların en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü İş Kurumu üzerinden 6 Ağustos 2018 tarihinde yayınlamış olduğu ilana göre daimi işçi statüsünde 3 Büro Memuru (Genel) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 15 Ağustos 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar İş Kurumu üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır.

İş ilan numarası 00004586730 olarak verilmiştir. 3 Büro Memuru alımı için; Önlisans mezunu olması ve 2016 veya 2018 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS) puan almış olması gerekmektedir.

Isparta Senirkent Ovası Sulama Birliği İş Kurumu üzerinden 6 Ağustos 2018 tarihinde yayınlamış olduğu ilana göre geçici işçi işçi statüsünde 1 Beden İşçisi (Genel) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 15 Ağustos 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İş Kurumu üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır.

İş ilan numarası 00004587019 olarak verilmiştir. 1 Beden İşçisi alımı için; En az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması ve başvuru yapacak kişilerin gece çalışmaya engel durumu olmadığına dair sağlık raporu alması gerekmektedir.

Devlet Su İşleri Müdürlükleri 6 Ağustos 2018 de yayınladığı çeşitli ilanlarla ilkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu adaylar arasından KPSS girmiş adaylar arasından memur (kamu personeli) alımı gerçekleştiriyor. Başvurular iş kurumu üzerinden 15 Ağustos 2018 tarihi bitimine kadar online veya şahsen yapılabilir.

Kalorifer ateşleyicisi 1 kişi için 00004586701 iş ilan numarası ile başvuru yapılmalıdır. Lise mezunu KPSS girmiş olması ve Konya şehrinde çalışılacaktır. Büro işçi alımı 1 kişi için 00004586620 iş ilan numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir. Lise mezunu, KPSS ye girmiş olan adaylar başvuru sağlayabilir. Çalışma adresi Gümüşhane olarak ilan edilmiştir.

Tapoğraf 1 kişi için 00004586585 ilan numarası olarak verilmiştir. Önlisans harita kadastro bölümü mezunu ve KPSS girmiş adayların başvurusu kabul edilecektir. Çalışma şehri Ordu olarak yayınlanmıştır. Büro işçisi 1 kişi için 00004586518 iş ilan numarası olarak yayınlanmıştır. EKPSS girmiş lise mezunu adaylar Gümüşhane adresine alınacaktır.

Büro işçisi 1 kişi için 00004586488 iş ilan numarası olarak yayımlandı. Lise mezun KPSS girmiş adaylar arasından Trabzon adresine alınacaktır. Puantör 1 kişi için 00004586450 ilan numarası olarak yayınlandı. EKPSS giriş önlisans işçi sağlığı ve iş güvenliği bölümü adayların başvurusu kabul edilecektir. Çalışma adresi Kastamonu olarak ilan edilmiştir.

Puantör 1 kişi için 000045864274 ilan numarası olarak yayınlandı. EKPSS giriş lise mezunu adayların başvurusu kabul edilecektir. Çalışma adresi Zonguldak olarak ilan edilmiştir. Sağlık memuru 1 kişi için 00004586047 iş ilan numarası olarak duyuruldu. Lise mezunu EKPSS girmiş adaylar başvurabilir. Çalışma adresi Kastamonu olarak açıklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Manisa Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Büro Amirliği 8 kamu personeli alımını KPSS şartı olmadan gerçekleştiriyor. Başvuracaklar ilköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Servis elemanı 7 kişi için: en az ilkokul en çok lisans mezunu olmaları ve en az 1 yıllık iş deneyimi istenecek olup istenen belgeyi (ilgili meslek kodunu belirten SGK Hizmet Dökümü) olarak verilecektir. Başvuru iş ilan numarası 00004587281 olarak verilmiştir. Bulaşıkçı 1 kişi için: en az ilköğretim en çok lisans mezunların başvurusu kabul edilecektir. 1 yıl deneyimli adaylar başvuruda bulunabilir. İş kurumu başvuru ilan numarası 00004587375 olarak ilan edilmiştir.

Kaynak: İş İlanları Kariyer