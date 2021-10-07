İŞKUR açık iş ilanları sorgulama ekranı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son olarak açıkladığı işgücü istatistiklerine göre işsizlik temmuzda yüzde 12’ye yükselmişti. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 23,6 seviyesine çıktı. İŞKUR aracılığıyla, bazı sektörlerde çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri sağlanıyor.

İŞKUR iş ilanları nerede yayınlanıyor?

İşçi alım ilanları kurumun internet sayfasının ‘açık iş ilanları’ bölümünde yayımlanıyor. Türkiye İş Kurumu, hem özel hem kamuda 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunan İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünde; imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

İŞKUR iş başvuru kaydı nasıl yapılır?

İş aramanın ilk adımı İŞKUR kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

İŞKUR kamu memur iş başvurusu için tıklayın

İŞKUR açık iş ilanları için tıklayın