0553 313 94 23

İŞKUR 2019 yılında 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirecek

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir’de katıldığı programda, “2019’da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz” dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:10
İŞKUR 2019 yılında 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirecek

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir’de katıldığı programda, “2019’da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz” dedi.


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen İŞKUR kampüste programına katılmak üzere Nevşehir’e geldi. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ilk olarak Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile birlikte üniversitesi İŞKUR ofisinin açılışını gerçekleştirdi.


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya yaptığı açıklamada, “Türkiye işsizlikle mücadelede istihdam noktasında son yıllarda büyük mesafeler kaydetti. Malumlarınız olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılı ile ilgili milletimizin önünde 2 buçuk milyon hedefini koydu. Dolayısıyla tüm kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleri olarak da bu hedefi gerçekleştirmek için işbirliği halinde çalışmaktayız. İşte bu çalışmalarımızdan biri olmak üzere özellikle üniversiteli gençlerimizi iş gücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak, istihdam oranlarını artırma noktasında hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Bugün de Nevşehir’imizde böyle bir programı İŞKUR kampüste programını icra etmek üzere bulunmaktayız” dedi.



“2019 yılında 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştireceğiz”


İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirme kapasitesine sahip olan İŞKUR’un 2019 yılında ise hedefinin 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirmek olduğunu söyledi. Uzunkaya, “Şunu ortaya koymalıyız. Türkiye’nin istihdam kurumu olarak İŞKUR 2002 yılında 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirme kapasitesine sahipken yine Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ilk istihdam seferberliğinde 1 milyon 57 bin 249 kişiyi, 2018 yılında yine hedefimizi artırarak bu defa 1 milyon 247 bin 188 kişiyi bu yıl içinde İŞKUR olarak kendimize 1 milyon 350 bin kişinin işe yerleştirmesini ve istihdamını hedef olarak belirledik. Tüm illerimizde bu hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ama Türkiye’nin hedefi 2 buçuk milyon kişinin istihdamını gerçekleştirmektir” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:10
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi
    1. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    2. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    3. Soylu: “Amerika da, Avrupa da..
    4. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    5. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    6. Tarihi ilkokul restore edildi
    7. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    8. "DigiGirlz 2019" ile kız öğrenciler..
    9. 96’lık nine, yetkililerden yardım..
    10. Vali Pehlivan siyasi parti il..
    11. Okul Profili Değerlendirme Çalışması..
    12. Fahrettin Altun: Türk dizileri önemli..
    13. "Kültür ekonomisinde ilk beşe girmemiz..
    14. Denizli’ye 8 şeritli yeni çevre yolu
    15. Dünyanın en iyi ikinci şehri Melbourne..
    16. Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri..
    17. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    18. Vali Pehlivan esnafları ziyaret etti
    19. Genç öğretmen mutfak tüpüyle intihar..
    20. Vali Pehlivan Seçim Güvenlik..
    21. GKV’liler İstiklal Marşı’nın her..
    22. İsmet Akın: Geleceği hep birlikte..
    23. Rusların yüzde 91'i Türkiye'ye tatil..
    24. "Mansur Yavaş CHP'nin meselesidir"
    25. "Her yaştaki insanın spora yöneldiği..
    26. Yeni dönemde büyük yenilik! Hepsi..
    27. Anaokulu öğrencileri civcivler ile..
    28. DTSO Başkanı Şahin ek istihdam..
    29. Vali Pehlivan İl Genel Meclis üyeleri..
    30. Kutsal emanetler Karacabey’e teslim..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!