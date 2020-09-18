İŞKUR, hem firmasında çalışacak işçiler arayanlar için hem de kendisine uygun kriterlerde iş arayanlar için hizmet vermektedir. İŞKUR iş arayan ile iş vereni buluşturan aracı bir kurumdur.

İşkur'a kayıt nasıl yapılır?

İşkur’a kayıt olmak için öncelikle İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız. Açılan sayfanın en üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın. Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğini işaretleyerek İşkur kaydını oluşturabilirsiniz.

İşkur başvurusu nasıl yapılır?

İş arayan vatandaşların İŞKUR başvurusu süreci öncelikle İŞKUR resmi internet sitesinde kendilerine bir özgeçmiş oluşturması ile başlar. https://esube.iskur.gov.tr/ linkinden ulaşabileceğiniz internet şubesinin ana sayfasında çıkan iş arayan seçeneğine giriş sağlayarak kendiniz için bir özgeçmiş oluşturabilirsiniz.

İŞKUR resmi web sitesindeki internet şubesi bölümündeki ana sayfasında yer alan CV oluştur bölümünden eğitim durumlarını ve varsa önceki iş tecrübelerini belirtirler.

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İşkur'dan nasıl personel alınır?

İŞKUR personel alımı için personel alımı başvurusu yapılmalıdır. Kişiler, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle uyumlu olan iş ilanlarına başvuru yapabilirler.