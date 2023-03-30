İskoçya'nın Müslüman başbakanı Yusuf 'LGBT destekçisi' çıktı!

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un Küreselci olduğu ve LGBT'lilere desteklediği öne sürüldü. Seçimlerde rakibi olan Hristiyan adayın ise LGBT karşıtı olduğu Hamza'nın ise LGBT destekçisi vaatlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İskoçya'da geçtiğimiz gün yapılan oylamayla İskoç Ulusal Partisi'nin yeni lideri olarak Pakistan asıllı Hamza Yusuf seçilmişti. Geçtiğimiz gün yapılan ikinci oylamada ise Yusuf, İskoçya'nın yeni başbakanı oldu. Böylece ilk kez Müslüman asıllı bir kişi Avrupa ülkelerinden birine liderlik yapmış oldu.

BAŞBAKANLIK KONUTUNDA NAMAZ KILDIRDI

Yusuf'un seçilmesinin ardından başbakanlık konutunda namaz kıldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Namaz görüntülerinde yusuf'un arkasında saf tutanlar arasında erkekelrin yanında kadın olduğu da görüldü. bu tip bir namaz şekli islam'da yok. yadınlar erkeklerle yan yana değil arka safta namaza durur. Yusuf'un Küreselci bir ılımlı islamcı olduğu ortaya çıktı.

'EŞCİNSELLERİ DESTEKLİYOR' İDDİASI

MepaNews'te yalan detaylara göre, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada Yusuf "herkes için eşitlikten yana olduğunu" ifade etti, eşcinsel evliliği açıkça savundu ve eşcinseller için cinsiyet konusunda hukuki reformlar yapılması gerektiğini ifade etti. Açık bir LGBT destekçisi olarak öne çıkan Yusuf, "eşcinsel evliliği günah olarak görmediğini" kaydetmişti. Yusuf ayrıca, "ibadetlerini yerine getiren bir Müslüman olmasına rağmen İslam'a göre yasama yapmayacağını" dile getirmişti.

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