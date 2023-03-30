  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan şaşırtan Kanal İstanbul çıkışı

Avrupa ülkesi Almanya'da evlilik yasasında yeni kararlar getiriyor: Çocuk evliliği yaşı, nafaka ödemeleri değişiyor!

Aysever, Halk TV'deki FETÖ ağını ifşa etti

Biden'ın Netanyahu'ya yargı reformuyla ilgili adım! İddia edilen olay: Özel mesaj gönderdi! Sert tepki yağdı

Türkiye'ye duyurdu: Marport'a 200 milyon dolarlık yardım eli daha da artacak! Yardım olmak için geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte AK Parti'nin yeni seçim sloganı

Suudi Arabistan Çin'in kapısını çaldı, harekete geçti! Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılma kararını duyurdu!

Bu sene Kadir gecesi ne zaman? Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı!

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o lidere sert tepki: Yazıklar olsun sana
Dünya İskoçya'nın Müslüman başbakanı Yusuf 'LGBT destekçisi' çıktı!
Dünya

İskoçya'nın Müslüman başbakanı Yusuf 'LGBT destekçisi' çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-03-30 09:55:00 -
İskoçya'nın Müslüman başbakanı Yusuf 'LGBT destekçisi' çıktı!

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un Küreselci olduğu ve LGBT'lilere desteklediği ortaya çıktı. Seçimlerde rakibi olan Hristiyan adayın ise LGBT karşıtı olduğu Hamza'nın ise LGBT destekçisi vaadlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Hamza Yusuf'un Küreselci olduğu ve LGBT'lilere desteklediği öne sürüldü. Seçimlerde rakibi olan Hristiyan adayın ise LGBT karşıtı olduğu Hamza'nın ise LGBT destekçisi vaatlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İskoçya'da geçtiğimiz gün yapılan oylamayla İskoç Ulusal Partisi'nin yeni lideri olarak Pakistan asıllı Hamza Yusuf seçilmişti. Geçtiğimiz gün yapılan ikinci oylamada ise Yusuf, İskoçya'nın yeni başbakanı oldu. Böylece ilk kez Müslüman asıllı bir kişi Avrupa ülkelerinden birine liderlik yapmış oldu.

BAŞBAKANLIK KONUTUNDA NAMAZ KILDIRDI

Yusuf'un seçilmesinin ardından başbakanlık konutunda namaz kıldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Namaz görüntülerinde yusuf'un arkasında saf tutanlar arasında erkekelrin yanında kadın olduğu da görüldü. bu tip bir namaz şekli islam'da yok. yadınlar erkeklerle yan yana değil arka safta namaza durur. Yusuf'un Küreselci bir ılımlı islamcı olduğu ortaya çıktı.

'EŞCİNSELLERİ DESTEKLİYOR' İDDİASI

MepaNews'te yalan detaylara göre, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada Yusuf "herkes için eşitlikten yana olduğunu" ifade etti, eşcinsel evliliği açıkça savundu ve eşcinseller için cinsiyet konusunda hukuki reformlar yapılması gerektiğini ifade etti. Açık bir LGBT destekçisi olarak öne çıkan Yusuf, "eşcinsel evliliği günah olarak görmediğini" kaydetmişti. Yusuf ayrıca, "ibadetlerini yerine getiren bir Müslüman olmasına rağmen İslam'a göre yasama yapmayacağını" dile getirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

MEHMET

Bi hinlik olduğu belliydi

Gerçek İslamı yaşasaydı aday yaptırırlardı, ne de oy verirlerdi!

Düşmanın açık bıraktığı kapılar onun istediği yere çıkar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23