İskoç taraftarlardan Filistin'e muhteşem destek! CNN Türk spikerinden takdir toplayan yorum
İskoçya Kupa finalinde Celtic taraftarından Filistin'e müthiş bir destek geldi. CNN Türk spikeri Uğur Önver ise yaptığı yorumla takdir topladı.
İskoçya Kupa finalinde, İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic'in taraftardan terör devleti İsrail'in katliam yaptığı Filistin'e müthiş bir destek geldi.
Filistin bayraklarının dalgalandığı görüntüleri yorumlayan CNN Türk spikeri Uğur Önver ise anlamlı yorumda bulunarak takdir topladı.
Öte yandan Celtic taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma Filistin bayrakları bırakmış ve ardından kulüp yönetimi tarafından bayrakların kaldırılmasına is tepki gösterdi.