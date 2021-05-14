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Medya İskoç taraftarlardan Filistin'e muhteşem destek! CNN Türk spikerinden takdir toplayan yorum
Medya

İskoç taraftarlardan Filistin'e muhteşem destek! CNN Türk spikerinden takdir toplayan yorum

İskoçya Kupa finalinde Celtic taraftarından Filistin'e müthiş bir destek geldi. CNN Türk spikeri Uğur Önver ise yaptığı yorumla takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 23:24:00 -

İskoçya Kupa finalinde, İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic'in taraftardan terör devleti İsrail'in katliam yaptığı Filistin'e müthiş bir destek geldi.

Filistin bayraklarının dalgalandığı görüntüleri yorumlayan CNN Türk spikeri Uğur Önver ise anlamlı yorumda bulunarak takdir topladı.

Öte yandan  Celtic taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma Filistin bayrakları bırakmış ve ardından kulüp yönetimi tarafından bayrakların kaldırılmasına is tepki gösterdi.

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Yorumlar

Şahin

Ya .. Suud kralı ,imanlı mollalar ne yapıyor. Hristiyan kadar olamıyor.
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Memet

Haksızlık ve zulme,katliamlar yapan terör devletine karşı çıkmak için biraz vicdanlı olmak ve merhametli olmak yeter.Biraz da empati yaparsak insan olduğumuzu hatırlarız.
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