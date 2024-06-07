İskoç devi Beşiktaş’ın kapısını çaldı! Amartey'e sürpriz talip
Beşiktaş’ta kötü geçen sezon ardından eleştiri yağmuruna tutulan Daniel Amartey’e İskoçya’nın büyük kulüplerinden Celtic talip oldu. Celtic’in 29 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla sık sık eleştirilerin hedefi olan Daniel Amartey için Celtic'in devrede olduğu iddia edildi.
CELTIC, AMARTEY İÇİN 4 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Fanatik'te yer alan habere göre Daniel Amartey için Celtic devrede. İskoç devinin, Ganalı stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Celtic'in bu transfer için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.
27 MAÇA ÇIKTI
Daniel Amartey geriden kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 27 maça çıktı. 29 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 1.723 dakika görev alırken 1 gol atma başarısı gösterdi.
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