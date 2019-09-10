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İSKİ'nin yeni Genel Müdürü belli oldu!

İSKİ'de uzun süredir görev alan Raif Mermutlu, kurumun genel müdürü olarak atandı.

10 Eylül 2019 Salı 13:02
İSKİ'nin yeni Genel Müdürü belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (İSKİ) Genel Müdürlük görevine 9 Eylül 2019 tarihinde Çevre Mühendisi Raif Mermutlu atandı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu kimdir?

1961 Elazığ doğan Raif Mermutlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezun oldu. 1983 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde mühendis olarak göreve başlayan Mermutlu, Türkiye genelinde birçok ilin içme suyu arıtma projelerinde görev aldı. 1994 yılında İstanbul metropolünün su probleminin çözümü için İstanbul’a davet edildi ve İSKİ Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. İSKİ Genel Müdürlüğü’nde sırasıyla; Asya Yakası Su İnşaat Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı, Su Arıtma Daire Başkanlığı, Yatırımlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenerek İstanbul’un büyük içme suyu ve atıksu projelerinin inşasında ve işletilmesinde önemli katkılar sundu. İngilizce bilen Raif Mermutlu, 2010 yılında kendi isteği ile emekli oldu. Mermutlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:02
  1. İstanbul
  2. Elazığ
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