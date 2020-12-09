İSKİ'den Maltepe'ye... 94'te de bu yüzden kaybetmişlerdi! CHP aynı yolda

CHP zihniyeti, 1994'te İstanbul'u İSKİ'de patlayan aldatma ve yolsuzluk skandalı yüzünden kaybetti. CHP bugün de İstanbul teşkilatlarındaki tecavüz skandalları ile çalkalanıyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sessiz

CHP'nin 25 yıl sonra kazandığı İBB'de her gün yeni bir yolsuzluk ve tecavüz olayı patlıyor. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun tacizler karşısındaki suskunluğu CHP tabanında bile tepki çekiyor.

İSKİ skandalı

Dönemin İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel'in boşandığı eşi Nurdan Erbuğ, Göknel'in kendisini ondan 29 yaş küçük sekreteri ile aldattığını açıklamıştı. Göknel'in Erbuğ'a 8 milyar lira nakit para ile lüks bir ev ve araba vermesi üzerine İSKİ'deki yolsuzluk ortaya çıkmıştı.

Politika dünyası bölünelerin yanı sıra iğrenç olayların vuku bulduğu olaylarla 2002 öncesinde dönmeye başladı. Baykal'a kurulan kaset komplosu ile CHP başkanı olan Kılıçdaroğlu sessiz kalsa da CHP'de patlak veren tecavüz olayları geçiştirilecek gibi değil.