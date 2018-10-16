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İSKİ uyardı! 16 saat su verilmeyecek

İstanbul'un Tuzla ilçesinin bazı mahallelerinde 16 saatsüreyle su kesintisi yaşanacak.

16 Ekim 2018 Salı 15:25
İSKİ uyardı! 16 saat su verilmeyecek

Tuzla'da bazı mahallelere bugün ve yarın 16 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Aydıntepe-Sabiha Gökçen Havaalanı arası yol düzenleme işi kapsamında Orhanlı İçme Suyu Deposunda bağlantı çalışmaları yapılacağından bugün 22.00 ile yarın 14.00 saatleri arasında, bazı mahallelere 16 saat süreyle su alamayacak.

Çalışma nedeniyle Tuzla'nın, Anadolu, Aydınlı, Aydıntepe, İçmeler, Mescit, Orhanlı, Orta, Tepeören, Şifa ve Mimar Sinan mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:25
  1. Aydın
  2. İstanbul
  3. Tuzla
  4. su kesintisi

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