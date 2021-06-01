İSKİ sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi saat kaçta bitecek?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 13 saatlik su kesintisi başladı. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ sular ne zaman gelecek?

İstabul Anadolu Yakası'nda 13 saat süre ile su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu. İSKİ tarafından yapılan açıklamada Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su kesintisi yaşanacak olan il ve ilçeler ise İSKİ tarafından Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı.

Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri. olarak duyuruldu.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada suların 1 Haziran sabah 09:00'da kesileceğinin açıklanmasının ardından 13 saat sürecek olan su kesintisi 7 ilçede başladı. Bu ilçe ve mahallerinde ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya devam ederken İSKİ tarafından yapılan açıklamada kesintinin 22:00 itibariyle sona ereceği duyurulmuştu.