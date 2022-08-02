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Ekonomi İSKİ personel alıyor
Ekonomi

İSKİ personel alıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:34:00 -
İSKİ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınava girmek isteyen adaylar, 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır.

Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

Adaylar 15/08/2022 - 19/08/2022 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.

Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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