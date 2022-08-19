e-Devlet üzerinden başvuru işlemleri yapıldı ve adaylar sözlü sınav konularını araştırmaya başladı. Peki, İSKİ sözlü sınav ne zaman yapılacak?

İSKİ personel alımı sınavı konuları 2022

İSKi; mühendis, tekniker, teknisyen, restoratör, mimar, kimyager, peyzaj mimarı, ekonomist, biyolog ve tercüman kadroları için 223 personel alımı gerçekleştirecek. Personel alımı başvuruları 15-19 Ağustos tarihlerinde e-Devlet üzerinden alındı. Başvurularını tamamlayanlar ise sözlü sınavın ne zaman hangi konulardan yapılacağını araştırmaya başladı.

Sözleşmeli personel pozisyonları için yapılacak sözlü sınav 12/09/2022 – 07/10/2022 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınav;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat;

a. 442 sayılı Köy Kanunu,

b. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

c. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

d. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu,

e. 5355 sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu,

f. 5393 sayılı Belediye Kanunu

5) Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik konuları ile

6) Pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 12’şer puan, pozisyona ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, atanmaya hak kazanan adaylar belirlenir. Sözlü puanlarının aynı olması halinde pozisyona ilişkin mezuniyet notu yüksek olana öncelik tanınır. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.