İSKİ Paşaköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nde skandal!

AK Partili İBB Meclis üyesi Mücahit Birinci, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Paşaköy Biyolojik Arıtma Tesisi'nde suyun arıtmaya tabi tutulmadan atık su şeklinde tekrar verildiğini duyurdu.

Mücahit Birinci, duruma tepki göstererek "İSKİ Paşaköy Biyolojik Arıtma Tesisi. Normalde suyun arıtılması lazım. Ama su hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan, atık su şeklinde tekrar veriliyor. Soruyoruz çevre için çok riskli olan bu duruma neden müsaade ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Birinci, "Çevre katliamı! Biyolojik olarak arıtılıp sisteme verilmesi gereken sular, arıtılmaksızın atık su haliyle sisteme veriliyor. İstanbul her manada çökmüştür. Beceriksizler!" dedi.

Çevre katliamına tepkiler büyüyor

Meşru ve seçilmiş hükümete ‘sivil darbe’ olarak planlanan Gezi provokasyonu için 'şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı' şeklinde skandal ifadeler kullanan İmamoğlu'nun çevre katliamına tepki yağıyor.