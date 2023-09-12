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Gündem İSKİ, kesinti nedeniyle BEDAŞ'ı suçladı! Gerçek çok farklı çıktı
Gündem

İSKİ, kesinti nedeniyle BEDAŞ'ı suçladı! Gerçek çok farklı çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 20:42:00 -
İSKİ, kesinti nedeniyle BEDAŞ'ı suçladı! Gerçek çok farklı çıktı

İSKİ, su kesintilerinin BEDAŞ kaynaklı olacağını açıklarken, BEDAŞ bunu yalanladı.

Su kesintisi konusunda bilgilendirmede bulunan İSKİ, "Sayın abonemiz, bölgenizi besleyen terfi merkezinde BEDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle Avcılar ilçesi; Mustafa Kemalpaşa, Üniversite, Merkez, Firuzköy, tahtakale, Cihangir, Ambarlı ve Denizköşkler mahallelerine 12-09-2023 Salı günü saat 20.00'a kadar su verilemeyecektir. Sabır ve anlaşışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız. SMS almamak için RET yazarak 1850'ye ücretsiz gönderebilirsiniz." mesajını geçti.

BEDAŞ yalanladı

BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "İSKİ 12-09-2023 salı günü saat 20.00'ye kadar Avcılar ilçesi; Mustafa Kemalpaşa, Üniversite, Merkez Firuzköy, Tahtakale, Cihangir, Ambarlı ve Denizköşkler mahallelerinde BEDAŞ kaynaklı elektrik kesintisi sebebiyle su verilemeyeceğini belirtmiştir. İlgili mahallelerde işletme ve bakım sorumluluğu tarafımıza ait trafo merkezlerinde elektrik kesintisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin kendi elektrik tesisindeki arıza nedeniyle sadece İSKİ terfi merkezinin etkilendiği kesinti meydana gelmiş olup, ilgili kesintiye 12-09-2023 salı günü saat 18.35'te enerji verilmiştir. Bilgilerinize sunarız." denildi.


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