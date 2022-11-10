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Yaşam İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi
Yaşam

İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi

10 Kasım Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte, İSKİ’nin kesintiler için yaptığı açıklama….

Yeniakit Publisher
2022-11-10 15:12:00 -
İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi

İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan kesintilerin bugün gün içerisinde sona erip ermeyeceği merak konusu….

İlçe        :              BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler     :              BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-10 15:00:03.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler     :              GÜRPINAR MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-10 14:51:46.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SARIYER

Etkilenen Mahalleler     :              ZEKERİYAKÖY MAH,MADEN MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-10 13:29:29.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              SARIYER

Etkilenen Mahalleler     :              SARIYER MERKEZ MAH,YENİ MAH,RUMELİKAVAĞI MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-10 14:33:32.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ATAŞEHİR

Etkilenen Mahalleler     :              ATATÜRK MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-10 13:48:35.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              ŞİLE

Etkilenen Mahalleler     :              AKÇAKESE MAH

Açıklama             :              İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI

Başlama Tarihi   :              2022-11-10 12:42:40.0

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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