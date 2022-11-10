İSKİ duyurdu: 6 ilçede su kesintisi
10 Kasım Perşembe günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte, İSKİ’nin kesintiler için yaptığı açıklama….
İstanbul’un bazı ilçelerinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Öğle saatlerinde başlayan kesintilerin bugün gün içerisinde sona erip ermeyeceği merak konusu….
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-10 15:00:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler : GÜRPINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-10 14:51:46.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : ZEKERİYAKÖY MAH,MADEN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 500 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-10 13:29:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : SARIYER MERKEZ MAH,YENİ MAH,RUMELİKAVAĞI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2022-11-10 14:33:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : ATATÜRK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-10 13:48:35.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : AKÇAKESE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2022-11-10 12:42:40.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.